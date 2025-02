La negativa de Cataluña a acoger MENAS viraliza esta soflama de Rufián: «Más solidaridad, menos racistas subvencionados»

Una vez más el Gobierno Sánchez cede a las presiones de los independentistas.

Y es que conservar para el PSOE el Palacio de La Moncloa y el Palacio de la Generalitat de Cataluña tiene un precio a pagar sumamente elevado.

En este caso, la condición que han impuesto desde ERC como desde Juntos por Cataluña es la de no acoger a menores inmigrantes no acompañados, los llamados MENAS.

Por tanto, el territorio catalán quedará fuera del llamado eparto solidario que el Gobierno de España y el de Canarias están ultimando para aliviar la situación de emergencia que vive el Archipiélago.

El objetivo es que la administración de Pedro Sánchez distribuya por las autonomías a esos menores no acompañados que las Islas Canarias ya no pueden asumir. Se trata de una cantidad que rebasa los 4.500 menores no acompañados. Ahora mismo, el Archipiélago está acogiendo una cantidad de más de 6.000 MENAS.

Y aunque el reparto de esos menores debería de ser proporcional, Cataluña ya ha dicho que no, a pesar de ser el socialista Salvador Illa quien gobierna en esa comunidad autónoma.

Sin embargo, por las presiones de ERC, su socio de investidura para poder estar en el Palacio de la Generalitat, como las de Carles Puigdemont para que Sánchez permanezca en La Moncloa, han provocado que el Gobierno socialcomunista libere a Cataluña de la obligación a la que sí están sometidas las otras autonomías.

De ahí que ahora se hayan viralizado unas palabras de Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, el 21 de abril de 2021. El parlamentario independentista, con voz engolado, quiso ponerse la medalla de oro de la solidaridad:

Solo quiero decir una cosa. Primero que me siento muy orgulloso de ser de un país, Cataluña, que acoge a un montón de menores extranjeros no acompañados. Y luego que más, aún más, queremos aún más solidaridad, queremos más menores extranjeros no acompañados y, sobre todo, queremos menos racistas subvencionados.

Los hechos, a día de hoy, demuestran que bajo esa rimbombante palabrería no hay absolutamente nada más.