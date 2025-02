Caso Begoña: Ayuso y el PP citarán a Pedro Sánchez para que comparezca en la comisión de la Asamblea

Inicia la semana con el pie izquierdo para el presidente de Gobierno Pedro Sánchez.

El Partido Popular de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, ha dado a conocer que llamará al líder del Ejecutivo para que comparezca en la comisión de la Asamblea que investiga si existió trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a su esposa, Begoña Gómez para la asignación de dos cátedras que impartía en la institución.

El portavoz de los populares en el Parlamento autonómico, Carlos Díaz-Pache, fue el encargado de difundir la información. Sin embargo, también adelantó lo que cree que va a pasar: que el secretario general del PSOE no acudirá a dar explicaciones referentes al caso.

“Sabemos que no va a venir, porque no va a respetar a la Cámara de representantes de los madrileños (…) Si es el titán de la transparencia que ha presumido ser en tantas ocasiones, no tendría problema en acudir. Pero es un hombre con una cobardía acreditada que ha cedido en todas las políticas ante todos los enemigos de España, que se ha postrado ante los independentistas y él será un prófugo más en esta Asamblea, porque no quiere dar explicaciones a los madrileños”.