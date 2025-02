Feijóo ajusta cuentas con Sánchez: «No ha habido un Gobierno más caro e inútil que el suyo»

Nueva sesión de control al Gobierno y nuevo quebradero de cabeza para Pedro Sánchez.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), volvió a acorralar al inquilino de La Moncloa a cuenta de todos los escándalos que día a día enfangan La Moncloa y el resto de instituciones que manosen él y los suyos.

El presidente de la formación de Génova 13 sacó a colación las discrepancias en el seno del Ejecutivo socialcomunista a cuenta del Salario Mínimo Interprofesional y, de paso, los gastos a capricho que se hacen desde Moncloa a costa, eso sí, de dejar tirada a una parte importante de la sociedad española.

En su primera intervención, el mandatario popular preguntó con mucha ironía sobre la controversia de ese SMI y su tributación fiscal:

Señor Sánchez, parafraseando a su líder, el señor Zapatero, que dijo recientemente, un presidente se debe al Parlamento, le hago una pregunta muy sencilla. ¿La vicepresidenta Díaz sabía que los perceptores del salario mínimo iban a pagar IRPF o mintió cuando dijo que se enteró por la prensa?

El jefe del Ejecutivo dio largas, como siempre:

Señor Feijóo, me vuelve a cambiar usted la pregunta. Usted me pregunta por si el Gobierno se preocupa o no por el bienestar de los ciudadanos. Hombre, hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF. En todo caso, ustedes preguntan por el bienestar de los españoles y yo les voy a responder. Mire, en el año 2018 el salario medio en nuestro país era de 1.700 euros. Hoy es de 2.100 euros. En el año 2018 la pensión media era de 1.000 euros. Hoy es de 1.500 euros. En el año 2018 había 19 millones de personas ocupadas. Hoy hay casi 22 millones. Señor Feijóo, ¿sabe cuál es el patrón? Empieza a adivinarlo. Que la diferencia en lo que les preocupa a ustedes y lo que nos preocupa a nosotros se mide en números. Y a diferencia de ustedes, señoría, los números no engañan.

Feijóo, en su segundo turno, dejó para el mármol una sentencia que pasará a los anales del archivo del Congreso de los Diputados:

Señor presidente, es usted tan constante en no responder como en saquear a los trabajadores españoles. Ha subido 97 veces los impuestos y sigue. La gota que colmó el vaso es que pretenden que los mileuristas también paguen. ¿Cómo va esto, señoría? ¿Ahora los mileuristas son los nuevos ricos de la época sanchista? No hay dinero para el tren de Extremadura, pero si 750 millones para comprar trenes en Marruecos. Para lo que le interesa, sí hay dinero, ¿no? Mire, llevamos un año viendo en qué gastan ustedes los recursos de los trabajadores españoles. Ellos, los españoles, no paran de trabajar, ustedes les fríen impuestos y el esfuerzo de la gente, ¿en qué acaba? Acaba convirtiéndose en cesiones para sus socios, mordidas y pisos para su entorno y sus ministros y el Gobierno más caro de la democracia. Mire, en un país donde es más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honradamente, en un país donde no hay personas que viven mejor a base de subvenciones que trabajando, hemos de decir que basta ya. Mire, sea usted incluso grandilocuente en la réplica, pero ¿cómo nos van a respetar en el mundo si a usted no le respeta su vicepresidenta? ¿Cómo va a creerle usted, hablando de aranceles, si el mayor arancel se lo pone a los trabajadores más modestos? Señor Sánchez, nunca un gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo.

La segunda intervención de Sánchez, como era de esperar, trufada de burlas: