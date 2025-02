El presidente de la ‘comisión Koldo’ estalla contra Reyes Maroto: «Usted no va a reírse aquí»

Esperpéntico momento el vivido en la ‘comisión Koldo‘ en el Senado.

En la tarde del 19 de febrero de 2025 comparecía por segunda vez la exministra de Industria, la socialista Reyes Maroto, para dar cuenta de las informaciones que la vinculan con la trama después de destaparse los mensajes intercambiados con el comisionista Víctor de Aldama.

La actual edil del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid se negó a dar explicaciones, pero en cambio sí que intentó torpedear de inicio su propia comparecencia, algo que le costó una severa amonestación por parte del presidente de la comisión, Eloy Suárez (PP).

Todo comenzó con la intervención de María Mar Caballero, del Grupo Mixto, que no dio crédito a que Reyes Maroto optase por no aclarar todas las sospechas que se cernían sobre ella en relación a la trama corrupta:

O sea, que prefiere no aprovechar la oportunidad de aclarar las cuestiones que el otro día dio como buenas o dio como respuestas. Y que, desde luego, los hechos y las noticias que han salido, y que además usted sabe que existen, y casi advertía de que igual salían más whatsapps, pues le ponen en una situación que, francamente, a mí me parece que su silencio le delata. Yo, si fuese usted, yo si fuese inocente totalmente, si yo no tuviese nada que ocultar, daría las respuestas y, desde luego, no daría opción ni a que me llamasen otro día. Usted el otro día negó claramente que hubiese conocido personalmente a Víctor de Aldama. Y lo negó en una comisión en la que tiene la obligación de decir la verdad.

Primero, no recordaba si lo conocía o no. Y, desde luego, yo creo que sí lo conocía y sí lo recordaba. Y, de hecho, han salido cuestiones, whatsapps, muy concretos. ‘Ministra, buenas tardes. Soy Víctor de Aldama, socio de Javier Hidalgo, que estuvimos el otro día con usted’. Yo creo que cuando alguien tiene una reunión con otra persona, pues igual puede olvidarse. Pero cuando ese alguien tiene unas consecuencias y está metido en asuntos como los que está metido el señor Víctor de Aldama, y además está poniéndole a usted en el candelero, por así decirlo, pues usted, estoy segura de que ha hecho ese ejercicio de recordar si le conocía o no. Y sabe perfectamente que mantuvo esas reuniones. Sabe, nadie se le olvida, que sí ha tenido…

La exministra se puso nerviosa e interrumpió la exposición de la senadora del Grupo Mixto:

Perdón, presidente. Yo rogaría a sus señorías que no digan lo que yo sé o lo que no sé. Yo me remito a mi comparecencia…

El presidente de la comisión estalló y optó por suspender la comisión durante diez minutos: