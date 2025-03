Un inconmensurable Rajoy trolea sin piedad al PSOE: «Por siete votos han perdido la dignidad»

Los zascas no los vieron venir.

Los diputados del PSOE que acudieron este 5 de marzo de 2025 a la Comisión de Investigación en el Congreso sobre la denominada ‘Operación Cataluña’ en relación a las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular y la supuesta existencia de una trama parapolicial para ‘dañar’ a políticos independentistas catalanes, se llevaron un repaso de libro Mariano Rajoy.

El exmandatario conservador, haciendo gala de su retranca gallega, hiló una despedida de libro, muy al estilo de la que ya había tenido instantes antes con la portavoz de Podemos, Ione Belarra:

Y tengo que decir que me voy de aquí muy preocupado. Aquí ha habido debates duros, ha habido polémicas, ha habido discusiones, pero lo que yo he visto esta mañana no lo he visto jamás en el Congreso de los Diputados. Malas formas, malas palabras, muchos insultos, muchos titulares, ninguna razón y ningún argumento. Yo sé de política y sé que de vez en cuando hay que ceder y pactar, pero esta es la comisión vergonzante de los siete votos. Y por siete votos se hace esta comisión que, a fin de cuentas, es lo de menos, mañana nos vamos todos de aquí, pero por siete votos se ha aprobado la amnistía, por siete votos se ha humillado al Gobierno de España.