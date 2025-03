Ayuso fulmina en un abrir y cerrar de ojos a Mar Espinar con las put*s y los lingotes del PSOE

Pleno con mar de fondo.

La nueva sesión plenaria en la Asamblea de Madrid venía con el soniquete de la noticia que polariza esta semana, la nueva humillación a la que los independentistas catalanes han sometido a Pedro Sánchez con la cesión de las competencias en el control de la inmigración.

Y también, cómo no, con la corrupción que achaca al inquilino de La Moncloa, pese a que la socialista Mar Espinar trató de embarrar el terreno de juego, con el resultado de siempre, un revolcón en toda regla:

La primera respuesta de Ayuso resultó colosal:

Señoría, todo lo que están haciendo es una gran estafa. En primer lugar, porque no iba a ningún programa electoral. Si era tan bueno para Madrid, ¿por qué no se presentaron ante el pueblo de Madrid y en las elecciones generales hablando de todo esto? Así que ahora, condenar delitos, amnistiarlos, es por la convivencia y quedarnos todos los españoles con la deuda provocada por sus socios independentistas, eso es solidaridad, de verdad. ¿A quién quieren engañar? No cabe mayor traición.

La socialista trató de seguir su estrategia de socavar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque con poco éxito:

La líder del Ejecutivo de la Puerta del Sol fue directa a la yugular de la portavoz del PSOE:

Ustedes gobernaron una España donde murieron 130.000 personas. ¿Por qué no se tapan un poco? Claro que va de España, porque están fabricando una nación paralegal con el dinero, con la historia y con el futuro de todos los españoles. Porque en el momento en el que crean fronteras, en el momento en el que le dan una hacienda propia a Cataluña, que no está gobernada por el señor Illa, sino por los independentistas, que son los que gobiernan, están rompiendo. lo de todos y por eso también nos afecta directamente a la Comunidad de Madrid. El cuento nacionalista les ha atrapado porque son una minoría rabiosa que odia a España y que ha vivido siempre de ella, pero como su presidente y como ustedes tienen un proyecto que se ha hundido en España entera, donde no pueden ni pisar la calle, necesitan comprar las voluntades en Cataluña con el dinero de todos los españoles y necesitan pedirle perdón al independentismo.

Y no cabe mayor traición porque en ningún programa electoral ustedes tuvieron el arrojo de decirle a los ciudadanos que pretendían hacer eso. ¿Dónde estaba? ¿En qué programa electoral? Si es tan bueno y es tan necesario para la Comunidad de Madrid, ¿por qué no le dicen que no solo es la condonación, que es una condena, una condenación de la deuda? Es que además, Cataluña va a dejar de aportar a la Caja Común, donde Madrid está poniendo ese treinta por ciento de los fondos que garantizan servicios públicos fundamentales para toda España. Se pone aquí, desde el dinero del currito de Fuenlabrada, de Leganés o de Móstoles, que va a haber, como ustedes, Le van a subir los impuestos a traición porque necesitan sobrevivir en el único sitio donde comprar voluntades que es Cataluña. Es como si a mí se me ocurre coger el dinero de todos los madrileños y decir que se lo voy a dar entero a Leganés. Podré ganar las selecciones en Leganés, pero estaré creando un agravio con Alcorcón o con Fuenlabrada y buscando la división entre municipios. Es insensato y es injusto. Y no dejan de mentir. Pero miren, están tan hundidos en montañas de corrupción que afectan al número dos de su partido, al secretario general del Partido Socialista que trajo a Delcy, que son los que han estado con rescates millonarios, que son aquellos que han permitido tramas corruptas con prostitución, lingotes. Con dinero público, ya no solo ha ido a prostíbulos, no solo ha colocado familiares, es que ha hundido el Partido Socialista y el futuro de su jefe, el que le dicta desde la Moncloa, es el lenguaje de taberna de muelle.