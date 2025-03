Vea cómo se desquició Ábalos el día que el PP le preguntó en su cara por su viaje a Perú

23 de octubre de 2018.

Sesión de control al Gobierno Sánchez en el Senado y le cayó de sopetón a José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, la pregunta sobre un viaje a Perú que dejaba ciertos posos de sospecha.

Fue Francisco Martín Bernabé, senador del PP por Murcia, quien formuló la cuestión que ahora se ha hecho viral, ya que dudó que el desplazamiento solo fuese para acudir a la inauguración del sexto Congreso Iberoamericano de Seguridad Vial.

Y los hechos le han dado la razón casi siete años después, cuando se ha conocido que Ábalos dispone de un amplio inmuble en la localidad peruana de Chimbote.

El político criticó el hecho de que Ábalos no asistiera a los actos por el día de la Hispanidad junto a sus compañeros de Gobierno siendo la mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE:

Usted pudo haber estado aquí pero no le dio la gana ya que la agenda oficial se desarrolló del 15 al 17 de octubre, de lunes a miércoles, pero estaba allí desde el jueves de la semana anterior, 4 días antes.

Bernabé acusó a Ábalos de transformar un viaje oficial en unas vacaciones privadas tras saberse que los cuatro días antes del viaje oficial visitó las ruinas de Machu Picchu y otros atractivos y dejando plantada a la colonia española el día 12. Denunció el representante del PP que más de la mitad de los miembros de la expedición del Gobierno eran miembros de su familia, entre los que estaba su mujer, sus dos hijos y un familiar que, añadió, se acreditó como ello pero que parecía ser un empresario de la construcción.

El entonces ministro de Transportes saltó como un poseso:

Mire, señor Bernabé, más de una vez a usted le ha tocado rectificar y en esta ocasión le corresponden varias rectificaciones. Le voy a decir, frente a la ignorancia, primero averigüe, después valore y afirme. Ha dicho varias mentiras, usted sí que ha dicho varias mentiras y todas con insidia. La primera, yo no fui a ninguna recepción simplemente porque no estaba en esa hora. Pregunte al embajador y pregunte por qué el embajador no vino, porque tenía que efectivamente atender esa recepción. Yo llegué cuando ya estaba finalizando y desde luego ni aunque me hubiera cambiado hubiera llegado en la vida. Hable con el embajador primero, no se fíe de mí, hable con el embajador.

En segundo lugar, yo no soy el único que hace estas cosas, yo no sé si el señor De Guindos cuando no fue a la celebración le hizo esta pregunta, no lo sé. Pero yo le aseguro una cosa, yo prefiero hacer patria apoyando a las empresas españolas que insultar a un gobierno que usted apoya. Lo segundo, la primera pregunta que usted me hace como ministro no tiene nada que ver con Murcia, tiene que ver con esta insidia. Y si hubiera estado pendiente de su comisión, tendría que saber que yo en el mes de junio presenté mi plan de gobierno. No sé usted cuándo se ha incorporado, no lo sé, pero haberse puesto al corriente.

El enfado de Ábalos siguió subiendo de decibelios hasta llegar a