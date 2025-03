Óscar Puente pierde los nervios cuando una senadora del PP pregunta por las «señoritas de compañía» de Ábalos

Óscar Puente fue a por lana y acabó trasquilado.

El ministro de Transportes fue preguntado en el pleno del Senado por las prácticas laborales de su antecesor, José Luis Ábalos, a la hora de enchufar a sus ‘amigas especiales’ en empresas públicas dependientes del ministerio.

La senadora Ana Beltrán, del PP, se mostró contundente en la pregunta:

La primera respuesta de Puente ya dejó ver que la política conservadora había dado en la diana ante el nerviosismo del titular de Transportes:

Ana Beltrán fue con todo ante la contestación de Puente:

Aseveró que ante la contradicción de testimonios, ella creía a pies juntillas la versión de Jésica:

El ministro socialista, plenamente desquiciado, fue a revolver en el pasado y a sacar casos similares en el Partido Popular e intentando desviar la cuestión que ahora se sustancia, la de los enchufes de Ábalos a sus ‘amiguitas’:

Mire, señora Beltrán, conmigo ustedes pinchan en hueso, porque es que yo no estoy dispuesto a ocultar ningún comportamiento de nadie, ni de encubrir ningún comportamiento de nadie. Comprenderá usted que yo era alcalde de Valladolid cuando estos hechos se produjeron, por tanto, ni tengo nada que ver con ellos, ni tengo nada que ocultar. ¿Qué es lo que he hecho yo? He hecho una auditoría, he hecho una investigación y he puesto la documentación. He puesto la documentación a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, que es lo que no hacen ustedes Pero mire, es que esto de generalizar es muy malo, porque usted pretende relacionar este contrato concreto con una práctica habitual en las empresas públicas de este país. Entonces, ¿quiere que juguemos a eso? ¿Le suena a usted Emarsa, señoría? ¿Le suena? ¿Una empresa pública de Valencia? Sí, hombre, porque ahí se les fue la mano. No me diga que no sabe usted qué era de Emarsa.

Mire, Emarsa fue una orgía de enchufes en la que, además, se desviaron más de 23 millones de euros de fondos públicos. ¿Y saben qué se emplearon estos fondos públicos, estos 23 millones? Casas, viajes, comilonas y señoritas de compañía. ¿Sabe cómo se las hacía pasar a estas señoritas de compañía bajo el gobierno del Partido Popular de Valencia en Emarsa? Por traductoras, porque hablaban rumano. ¿Sabe usted? Sí, mire, el nepotismo desde luego es una lacra, pero es que ustedes no están para dar ejemplo. ¿Saben ustedes las prácticas contractuales que se han desarrollado durante años por ejemplo, en la Diputación de Ourense. ¿Quiere que hagamos una relación de todos los familiares, amigos, primos, vecinos, militantes del Partido Popular y cargos de Partido Popular que fueron contratados en la Diputación de Ourense y que hoy han consolidado su puesto? No están ustedes para hablar. Pero mire, que usted diga que esto es muy socialista, que el partido de los volquetes de putas hable de señoritas de compañía es un sarcasmo y un cinismo absolutamente insoportable, señora Beltrán.