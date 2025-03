Yolanda Díaz saca su faz más histérica cuando el PP retrata su falso feminismo y la censora Armengol acude al rescate de la ministra

Bronca brutal en la sesión de control al Gobierno Sánchez.

Ester Muñoz, diputada del Grupo Parlamentario Popular, llevaba este 12 de marzo de 2025 al hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo una pregunta a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sobre las sanciones a las que las empresas podrían enfrentarse de no cumplir con sus protocolos contra las agresiones sexuales.

La parlamentaria del PP expuso así la cuestión:

Señora vicepresidenta, hace más de un año y medio a usted la informaron sobre presuntos casos de acoso sexual por parte del señor Íñigo Errejón. Y usted no activó en su partido ningún protocolo contra el acoso sexual. Usted no le preguntó absolutamente nada al señor Íñigo Errejón. Nada. Usted no creyó a su hermana. Porque era más conveniente creer al señor Íñigo Errejón. Por eso usted no solamente le metió en listas, le aforó, sino que además le hizo portavoz de su grupo parlamentario. Usted permitió que el señor Íñigo Errejón se subiera a esa tribuna y en nombre de las mujeres llamara fascistas y machistas a todos los que no éramos de izquierdas. Señora vicepresidenta, mire, usted no activó ningún protocolo en su partido como el que están obligadas a activar las empresas de nuestro país. ¿Podría decirme a qué sanciones se enfrentan las empresas que no activan estos protocolos contra el acoso sexual?