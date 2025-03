Ayuso deja en ridículo con dos sentencias judiciales a Bergerot por usar a las víctimas del COVID: “¡Dimita, difamadora!”

Sin contemplaciones.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha dicho basta al uso miserable que hace la izquierda y extrema izquierda de la comunidad de las víctimas de la pandemia de COVID para intentar desacreditarla.

En el Pleno de la Asamblea de Madrid, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, y la de MásMadrid, Manuela Bergerot, tuvieron dos intervenciones llenas de miseria moral, al intentar manipular y achacar a la popular las muertes que se produjeron por culpa de la enfermedad que asoló al mundo entero.

Para sumar más vergüenza a la política de extrema izquierda, Ayuso le leyó dos nuevas sentencias judiciales en las que afirman que las residencias de la Comunidad adoptaron las medidas pertinentes de aislamiento, diagnóstico y tratamiento, y que no se produjo ningún tipo de abandono a las personas que se encontraban en esos centros de atención.

“Ya les traje una sentencia, y esta semana han ocurrido otras dos que nos han vuelto a dar la razón. Así que le pido que no mientan con estas. Dicen que las residencias de la Comunidad adoptaron las medidas pertinentes de aislamiento, diagnóstico y tratamiento. La otra, que no se produjo ni una falta de atención ni un abandono terapéutico al paciente y que se les dispensó un tratamiento adecuado conforme a la praxis que se estaba instaurando en otros hospitales, cuestión que no ha merecido no ya actividad probatoria por parte de la recurrente sino ni siquiera el análisis o la mención por parte de la misma. Por cierto, en una de las dos sentencias se ha condenado en costas al denunciante. Fíjense hasta dónde están llevando esta situación”.