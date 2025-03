El miserable gesto de Mar Espinar (PSOE) retorciendo el dolor de las víctimas hace estallar a Ayuso: «¡Caraduras, jetas!»

Se presagiaba pleno calentito en la Asamblea de Madrid.

Y la realidad no defraudó a las previsiones.

Con el quinto aniversario del inicio de la pandemia por Covid-19 en el aire, el rifirrafe entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y la portavoz del Grupo Socialista, Mar Espinar, estaba más que servido.

Y fue esta última la que abrió el cajón de la porquería al volver a sacar y a politizar el dolor de las víctimas recomendando a la dirigente de la Puerta del Sol que viese el documental que TVE pondrá esta noche del 13 de marzo de 2025 sobre la gestión de la pandemia.

Ayuso no se calló y calificó de «caraduras y jetas» a los parlamentarios socialistas y, por extensión, a los de Más Madrid.

Espinar (PSOE) no se cortó un ápice en su primer turno de palabra:

Señora Ayuso, seis de cada cien víctimas por el Covid en toda España murieron atrapadas en los protocolos de la vergüenza en las residencias de Madrid. Seis de cada cien. Pero no solo es cuánta gente murió, sino también cómo murieron aquí, en Madrid, mientras usted gobernaba. ¿Es capaz, señora Ayuso, de entender la diferencia? Cinco años después, ni pide perdón, ni cuenta la verdad, ni repara a los familiares de las víctimas. Sería un buen ejercicio de rendición de cuentas que hoy usted aquí nos contara por qué aprobó esos protocolos, por qué no trasladó a esas personas a los hospitales, por qué no medicalizó a las residencias. En definitiva, señora Ayuso, ¿por qué los abandonó? ¿Por qué dejó que murieran así?

A renglón seguido siguió con su estrategia de chapotear en las muertes de esos mayores:

Señora Ayuso, ¿en qué momento, en una democracia como la nuestra, una presidenta regional puede amenazar a las víctimas en vez de protegerlas? ¿Puede amedrantarlas en vez de auxiliarlas? Silencio, señorías. Silencio. ¿Puede insultarlas en lugar de homenajearlas, señora Ayuso? ¿No será que no es usted digna del cargo que ocupa? Yo estoy acostumbrada a escucharla decir tonterías, mentiras y falsedades. Pero es que ayer usted se superó. Escúcheme bien, señora Ayuso, porque mientras miles de personas morían, su hermano se forró. Mientras miles de personas morían sin atención hospitalaria, su novio se forró. Señora Ayuso, su entorno, su entorno, utilizó la pandemia para dar pelotazos y luego intentó engañar a Hacienda. Hágase un favor. Hágase un favor hoy. Háganoslo a todos. Pida perdón y dimita. Y si no, cállese. Mire, esta noche tiene usted el documental sobre las 7.291 víctimas de la residencia. Se emite a las 23.10 en La 2 y en el 24 Horas. Véalo. Y luego asómese a la ventana de su casa y piense que 7.291 personas murieron sin atención hospitalaria, mientras usted vive en un ático pagado con comisiones. Unos morían y otros se forraban. Para que usted viva como una reina, señora Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso, en su réplica a la portavoz socialista, no olvidó las palabras de un delegado del Gobierno en Madrid:

Uno de los múltiples delegados del Gobierno que han tenido en la Comunidad de Madrid en estos cinco años dijo textualmente en una videoconferencia filtrada que hay que retorcer el dolor de las víctimas, hay que instrumentalizar, hay que politizar ese dolor para sacarle rédito electoral. Ustedes están colaborando con eso. Sí. La izquierda de este país, el Partido Socialista, no defrauda. Cada vez que hay una tragedia intentan politizarla, instrumentalizarla. ¿Siguen recogiendo pellets algunos? No. Miren, la tragedia, la pandemia es que encima va directamente con ustedes. Directamente con ustedes porque son ustedes los que gestionan el Gobierno de la nación, son ustedes los que tienen que escuchar las alertas sanitarias que durante enero, febrero, marzo avisaba que venía una gran ola, una gran pandemia, pero ustedes estaban más preocupados en llevarnos a las calles y seguir instrumentalizando a las mujeres con un supuesto feminismo que les cae por los cuatro costados. Por cierto, que los vicios cada uno se los paga con su dinero, señorías. Y no se explota a la mujer con el dinero público, como hacen ustedes. Sí, ¿cuánta gente murió en España? No se sabe, les da igual, 120, 130 mil, no saben ni las cifras, les da absolutamente igual. Y han estado así durante estos cinco años y los demás hemos estado callando porque nos daba vergüenza utilizar las víctimas como hacen ustedes.

Ayuso puso negro sobre blanco los negocios turbios del Gobierno socialcomunista durante lo peor de la pandemia: