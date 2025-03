Imperdible reacción de Daniel Portero a la foto de la vergüenza de Pedro Sánchez con Bildu

Es la imagen de la vergüenza.

Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y víctima de ETA, estalló ante la foto de Pedro Sánchez abriéndole de par en par las puertas de La Moncloa a la representante de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua.

El que fuera hijo de Luis Portero, primer fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y que fue asesinado en Granada el 9 de octubre de 2000 por la banda terrorista ETA, se mostró contundente en el pleno del parlamento madrileño y afeó a la izquierda su compadreo con aquellos que antaño gustaban del tiro en la nuca y el coche bomba.

Portero sacó una primera imagen con una cifra, el 6.453, que luego procedería a explicar su significado:

Esta era la cifra que me quedé antes, ¿vale? Tiene que ver con esta frase. Tiene que ver con este tema. Nunca digas, de esta agua no beberé. Con Bildu no vamos a pactar, se lo repito. Si quiere, se lo digo cinco veces. No dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno. Crearemos una ley de educación consensuada, la Ley Celaá. Clarísimamente hubo un delito de rebelión. Indultos y amnistía. Con Bildu nunca pactaremos.