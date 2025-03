Feijóo abate sin piedad a Sánchez: «Dedica más tiempo a la guerra de PRISA que a la de Ucrania»

Pedro Sánchez no sabe, no contesta.

El presidente del Gobierno socialcomunista volvió a pasar por el pleno del Congreso de los Diputados como suele hacer habitualmente, sin responder a lo que se le pregunta.

Para la sesión de control al Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo (PP), líder de la oposición, tenía prepara una pregunta abierta y en primer lugar fue a cuestionarle por ese intento de asaltar PRISA:

El inquilino de La Moncloa se quejó de que la pregunta era sobre el gasto en Defensa y soltó su perolata.

Sin embargo, tal y como le recordó el propio Feijóo, la cuestión, literalmente, no decía eso y a partir de ahí le dio un repaso en toda regla a un presidente del Gobierno que no supo ver por dónde le venían los palos dialécticos:

Otra vez no responde si usted estaba al tanto de este atropello, con lo que le gusta a usted controlarlo todo, ya es mala suerte que no se entera de nada de lo que ocurre a su alrededor. ¿Tampoco estaba al tanto de lo que hacía Ábalos ni lo que hace su hermano? ¿Tampoco está al tanto de lo que hace el fiscal general ni de lo que pasa en su casa? Mire, hace tres días el presidente de ‘El País‘ tuvo que recordarle que usted no puede comportarse como un dictador. Desde luego no se puede decir que este periódico no le conozca bien. Y el diario británico ‘The Times‘ ayer recogía la comparación de usted con el general Franco, con el dictador Franco. Mire, usted se gastó 2.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles en controlar Telefónica y parece ser que la usa para extorsionar a los medios de comunicación. Ahora, con el contexto internacional más complicado en décadas, lleva semanas dedicado más tiempo a la guerra de PRISA que a la guerra de Ucrania.

Por eso, yo le pido algo muy importante, señoría. Mire, no le haga también un daño irreparable a la compañía Telefónica. No juegue con una empresa cotizada. No juegue con una empresa estratégica. No juegue con una multinacional española. No juegue con un millón de accionistas. No juegue con más de 100.000 empleos. El dinero de los españoles no está ni para comprar empresas privadas, ni para comprar gobiernos, ni para controlar medios de comunicación. Sabe una cosa, señor presidente. Usted tiene miedo a la verdad. Tiene miedo a la libertad.