La indepe Miriam Nogueras vuelve a perpetrar un asqueroso ridículo con la bandera española en el Congreso

Lo de Miriam Nogueras y su alergia con la bandera de España empieza a ser algo preocupante.

En la jornada del 18 de marzo de 2025, la portavoz de Juntos por Cataluña anunció que haría declaraciones a los periodistas para dar a conocer los acuerdos a los que había llegado con el Gobierno Sánchez en materia de inmigración. Concretamente, con el asunto del reparto de los menores no acompañados.

La política independentista iba a atender en un principio a los medios de comunicación congregados en el Congreso de los Diputados en los exteriores del edificio de la Carrera de San Jerónimo.

Sin embargo, con la persistente lluvia en Madrid se optó por ir a una de las salas de prensa habilitadas a tal fin.

Y allí Nogueras perpetró su show.

Se negó a comparecer en esa sala con la bandera española y, para no repetir la gansada de que la grabasen retirando la enseña nacional, decidió atender a los medios de comunicación en el pasillo.

Parece que a Miriam Nogueras le da alergia la bandera de España. Ya demostró su indignidad cuando un 21 de febrero de 2023 hizo un gesto similar al retirarla en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Ayer, 18 de marzo de 2025, decidió no dar su charla en la sala de… pic.twitter.com/bDLUl4BnNd

Que no pase un día sin que los independestistas monten su numerito. El martes 21 de febrero de 2023 esta perceptora de pasta del Estado español en virtud de su trabajo como representante de los votantes, dejó claro que no soporta sus símbolos.

Miriam Nogueras, diputada de JuntXCat en el Congreso de los Diputados, protagonizó un bochornoso momento en la Cámara Baja. Cuando iba comparecer ante los medios, la parlamentaria decidía apartar la bandera de España que junto a la de la Unión Europea presidía el estrado. Hizo esa acción a pesar de tener la mano inmovilizada. Sin embargo, el odio a la bandera española puede más que las lesiones. Así que, movió la mano que utiliza para trincar dinero del Estado español para apartar su bandera.

El corresponsal de Periodista Digital Josué Cárdenas le preguntó a la diputada independentista sobre el motivo por el cuál apartaba la bandera. «Estaba muy cerca», respondió entre risas Nogueras. Cuando Cárdenas quiso saber por qué no apartaba la bandera de la Unión Europea, la parlamentaria independentista no tuvo empacho en responder con una sonrisa en la boca: «No estaba tan cerca y es muy chula. Me representa más esta bandera que esta otra».