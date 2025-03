Ayuso ante el barro y los ataques que suelta Bergerot: “Cómplices de forrarse ustedes, no cuenten conmigo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dejado sin argumentos a la portavoz de MásMadrid, Manuela Bergerot, en el pleno de la Asamblea de este jueves 20 de marzo.

La popular contestó “Madrid está en su mejor momento en décadas y no lo soportan”. Y vista la segunda intervención de la política de extrema izquierda, ciertamente lo parece.

Pese a que Bergerot había preguntado en un primer momento sobre la gestión y las políticas que avanza el Ejecutivo autónomo, lo normal en una sesión de control, pronto abandonó esta línea para volver a la politiquería y ataques personales en contra de la popular.

Bergerot criticó a Ayuso y a Vox por quejarse y mostrarse en contra del reparto de menas pactado entre Pedro Sánchez y el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont, que de forma xenófoba e inhumana mercadean con ellos. Todo a pesar de que forma parte del partido de cogobierno.

Luego de escuchar el mismo argumentario que suelta la de Más Madrid en cada sesión del Parlamento regional, vino la respuesta de Ayuso, que obvió los ataques personales para enumerar lo que ha hecho su gobierno en solo dos días, algo que “en teoría” era la pregunta inicial.

Ayudas a Macedonia, normativas sobre el uso de móviles en las escuelas, la puja para transformar la casa de Vicente Aleixandre en un nuevo centro cultural o la operación mediante una cirugía robótica a un bebé de 10 meses en el Hospital 12 de octubre.

Sin embargo, Ayuso también respondió a las embestidas y acusaciones sobre su vida personal que lanzó Bergerot.

“Yo sé que tienen un interés inusual en meterse en mi vida personal pero porqué no hablan de las suyas. ¿Con quiénes han estado casadas sus jefas?, ¿a qué se dedican las mujeres de los demás ministros?, ¿en qué casas viven?, ¿quién los paga?, ¿cuánto cuestan?, ¿han metido inspecciones fiscales a todo su entorno para poder hablar de tu a tu?, ¿se sabe dónde se meten cada uno de ustedes en las noches, dónde y con quién duermen? Se aprovechan de un Gobierno que no conocen ni dos tercios de los españoles, bueno, ni al 90% de este Gobierno. Solo se le conocen o por chanchullos o por hablar del novio de Ayuso, si no, no tendrían otro tema de conversación”.