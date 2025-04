El escándalo que destapa una pregunta de Maíllo (PP): Jéssica, la amiga especial de Ábalos, trabajó para la hermana de Pardo de Vera en ADIF

Bombazo

El director de la empresa pública Tragsatec, Juan Pablo González, aseveró en la comisión de investigación del ‘caso PSOE‘ que se sigue en el Senado que la contratación de Jéssica Rodríguez, la examiga del exministro José Luis Ábalos, fue contratada en la entidad, para un encargo de ADIF, donde estuvo asignada a la Presidencia de la empresa pública que dirigía Isabel Pardo de Vera.

Fue el senador Fernando Fernández Maíllo, del Grupo Popular, quien provocó con su pregunta el reconocimiento del enchufe que se le facilitó a Jéssica:

González asintió:

Maíllo quiso reconfirmar lo dicho por el responsable de Tragsatec:

El directivo lo confirmó:

A lo que el senador del PP, con cierta coña, soltó:

No va a trabajar en su casa. Digo que trabaja en presidencia. Podría estar asignada, pues no sé, a desarrollo económico, contabilidad, al departamento, pero en este caso Jéssica estaba asignada a presidencia.

Y la lacónica respuesta del director de Tragsatec:

No hace tanto de este suceso protagonizado por Ana Pardo de Vera, en plena televisión, en lo que vemos un comportamiento incontrolable. Se siente impune, cree que todo vale, ella dicta el relato y además es defendida por los terribles palanganeros, la chupipandi de prensa que aplaude como focas a Pedro Sánchez.

Por eso viene muy a cuento recuperar estas formas de marzo de 2024, cuando se puso en niveles parecidos en pleno directo de televisión. Suerte que había una mesa entre medias, porque si no no sabemos qué es lo que hubiera ocurrido con la diputada Ana Vázquez (PP).

La periodista progre se desmarcó con una información sobre unas ayudas que la Xunta de Galicia otorgó a la empresa en la que trabajaba la esposa de Alberto Núñez Feijóo siendo este el presidente de la autonomía. Pero también se coló de rondón otra información sobre la hermana del líder del PP y ahí empezó la tralla:

Ana Vázquez: «Bueno, hombre, Ana, que tú pongas a hablar de los hermanos que acaba de ir a declarar tu hermana, yo no voy a meterme en eso, ¿entiendes? Es que a mí me parece muy fuerte lo que estáis haciendo».

Ana Pardo de Vera: «No, no, lo publiqué en ‘Público’. Lo publiqué en público. Y nadie nos rectificó. Nadie nos rectificó. No te atrevas a decir que mi hermana hizo algo ilegal».

Ana Vázquez: «Yo entiendo que tengáis que salvar a Begoña, a la mujer del presidente, de toda la corrupción en la que está metida. Pero poner el ventilador de esa manera no es oportuno».

Ana Pardo de Vera: «El ventilador lo has puesto tú con mi hermana. Y eso le parece indecente».

Ana Vázquez: «Lo estás poniendo tú. Indecente lo que has hecho tú. Mencionar aquí a toda la familia de Feijóo, a la familia de Ayuso y a todos».

Ana Pardo de Vera: «Estás mal de la cabeza. ¿Qué tiene que ver el puesto de mi hermana como testigo en un caso de corrupción? Porque su jefe le mandó que comprara esas mascarillas».

Ana Vázquez: «¡Ah! ¿pero trabajaba para Ábalos?

Ana Pardo de Vera: «Claro que trabajaba para Ábalos. Era presidenta de Adif. Muy bien. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tiene alguna ilegalidad que demostrar? No sé. ¿Eres capaz de denunciarla por algo? Yo no. Atrévete. Díelo, hazlo. Pues dilo tú. Llámala corrupta. Venga, llámala».

Ana Vázquez: «Yo no llamo a nadie a diferencia tuya».

Ana Pardo de Vera: «En 0,2 te pongo una denuncia».

Ana Vázquez: «Cosa que vosotros tapáis la corrupción cuando es de izquierdas».

Ana Pardo de Vera: «Hay que ser miserable, Ana. Esto sí que no me lo esperaba de ti. Esto sí que no me lo esperaba de ti».

Ana Vázquez: «Lo arrancaste tú».