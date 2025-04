La genial réplica de Ayuso a la andanada de Sánchez contra la universidad privada: «Es feo renegar de la enseñanza recibida»

Impecable.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se mostró contundente cuando le preguntaron por el ataque de Pedro Sánchez a la universidad privada.

La política del PP no dudó en lanzar un torpedo contra la línea de flotación del dirigente socialista:

Para Ayuso, todo es buscar un enfrentamiento donde no había tal:

Dicho esto, están buscando el guerra civilismo, el enfrentamiento en todos los sectores, en todos los campos, y allá donde no había ningún tipo de guerra ni de bando, lo hacen con las universidades, dividiendo público-privado, como siempre, alimentando una pretendida lucha de clases y, por tanto, enfrentando dos modelos educativos que son complementarios.

Explicó que en Madrid la oferta de la pública duplica a la de las universidades privadas:

La oferta en Madrid, por ejemplo, de la pública es el doble que la privada y las familias eligen mayoritariamente la pública y cuando no tienen plazas, cuando van a las privadas. A su vez, es un pulmón económico para Madrid, y lo saben, igual que lo es para Andalucía, y lo saben. Y eso es lo que pretenden hacer daño. No es amor a lo propio, no es amor a la pública, sino todo lo contrario, es que le vaya mal a la privada, simplemente por esa pretendida lucha de clases.