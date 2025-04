Una diputada del PP ‘descarrila’ a Óscar Puente con una batería de preguntas sobre Jésica: “¿A quién teme más?”

La diputada Patricia Rodríguez ha acorralado al ministro de Transportes, Óscar Puente, a cuenta de su auditoría sobre la contratación de la ‘sobrina’ de Ábalos, Jésica Rodríguez por empresas dependientes de la cartera que dirige.

Cundo presentó este análisis interno en el Senado, el socialista aseguró que no habían encontrado ninguna irregularidad en el proceso de selección realizado por la mujer. Posteriormente, en su declaración en los juzgados, la mujer admitió que nunca acudió a trabajar y que en la entrevista estuvo presente Koldo García y que el hermano de este, Joseba, le firmaba los partes de trabajo.

Ante todas estas incongruencias que han dejado en evidencia al ministro de Transporte, la popular acudió a la sesión de este miércoles, 9 de abril, con una batería de preguntas que ‘descarriló’ a Puente:

“¿Se reafirma usted en sus declaraciones cuando afirmaba que Jésica Rodríguez había sido contratada por el procedimiento habitual?, ¿garantiza la veracidad de los registros de entrada y salida de su puesto de trabajo aunque el presidente de Tragsatec afirmase que nunca fichó como sus demás compañeros?, ¿sigue manteniendo que Jésica Rodríguez mintió en sede judicial cuando afirmó que nunca había trabajado para las empresas públicas de las que cobró hasta dos sueldos?, ¿cómo es posible que no supiera usted que era conocida por todos como ‘la sobrina’ del ministro a la que no se le podía obligar a hacer demasiadas tareas y a la que se le preparaban permisos especiales para acompañar al ministro en sus numerosos viajes?.

La respuesta del ‘bulldog’ de Sánchez fue afirmar que tenía “plena confianza” en las auditorías realizada por su equipo de trabajo. Eso sí, dejando una vía de escape al asegurar que el solo responde a sus actos.

Rodríguez siguió con su dura interpelación al resaltar de forma irónica la “valentía” del socialista al cargar responsabilidades sobre los funcionarios del Ministerio.

“Comprendo que sus auditorías no encontraran las facturas del Parador de Teruel porque parece ser que fueron las únicas que no pagaron, ¿pero de todo lo demás?. A medida que avanzan las investigaciones de la Guardia Civil, más acorralado está usted, más víctima de su hemeroteca y más evidencia que sus auditorías son solo una tapadera para ocultar que el Ministerio de Transportes era el epicentro de una organización criminal y de la corrupción del PSOE. ¿Merece la pena seguir tapando la corrupción de Ábalos, Koldo y Aldama?. Llegados a este punto de no retorno, ¿a quién teme más?, ¿a Sánchez, su amo, a Ábalos por lo que sabe o a Jésica por lo que calla?”.