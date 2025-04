En España no cabe un tonto más: Vean a esta diputada de Más Madrid defendiendo que el árabe es una lengua española

Se llama Jimena González.

Hasta la fecha, aparte de ser una diputada de segunda fila de Más Madrid, no había tenido gran protagonismo en los plenos de la Asamblea de Madrid.

Pero en el último pleno en la Asamblea de Madrid antes de las vacaciones de Semana Santa, la parlamentaria se marcó una encendida defensa del árabe asegurando de manera tajante que es un idioma perfectamente insertado en España y que, por tanto, podía considerarse una lengua española.

De hecho afeó a los diputados de VOX que sostuvieran que el árabe transporta una visión del mundo, unos códigos culturales, unos referentes ajenos:

El español no ha desaparecido de Estados Unidos, por más que lo han intentado, de la misma manera que aquí no va a desaparecer la lengua árabe. Porque esas segundas y terceras generaciones, esos hijos de padres arabófonos, son ciudadanos y ciudadanas españoles. Son ciudadanos y ciudadanas, termino ya, de la Comunidad de Madrid. Están aquí y no van a ir a ningún sitio por mucha rabia que les dé a ustedes. Y tienen derecho como comunidad lingüística y cultural, ya termino, que son en nuestro país a hablar, vivir, conservar, proteger y estudiar la lengua y la cultura de sus padres. Que ni Isabel La Católica consiguió borrar la huella de nuestra tierra, no lo van a conseguir ustedes. Muchas gracias.