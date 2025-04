Díaz-Pache (PP) ridiculiza a la portavoz sanchista que se hace un lío con los mandamientos

No tuvo su día más afortunado.

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, que se puso este 24 de abril de 2025 muy católica, debe aprenderse mejor los mandamientos.

Mar Espinar, en una intervención anterior, concretamente en una pregunta sobre universidades, acusó a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de incumplir el sexto mandamiento:

El problema es que a la socialista le traicionó el subconsciente y se equivocó de número de mandamiento.

Carlos Díaz-Pache, portavoz del Grupo Popular, sacó de su error a Mar Espinar y además lo hizo con mucho gracejo:

Señora Espinar, le ha traicionado el subconsciente. El sexto mandamiento no es no robarás. Eso no lo trabajan ustedes muy bien. Es el séptimo mandamiento. El sexto es no cometerás actos impuros, que tampoco lo trabajan ustedes muy bien. Tampoco.