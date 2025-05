Abascal durísimo contra Pedro ‘Chávez’ por el apagón: “La luz se le apagó a usted no a Franco”

Santiago Abascal, ha cargado fuertemente contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión antes, durante y después del ‘Gran Apagón’ del pasado lunes.

El líder de VOX le ha puesto un nuevo mote al líder del PSOE, ‘Pedro Chávez’ haciendo referencia al dictador venezolano fallecido y que abocó a su país a la pobreza y a los apagones. Ha criticado la falta de explicaciones y

“Comparece para hablarnos de seguridad y defensa pero debería comparecer para presentar su dimisión por no ser capaz de garantizar ni la seguridad ni la defensa. ¿Alguien puede imaginar en qué circunstancias una nación puede estar más insegura y más indefensa que sin acceso a la energía? (…) ¿Cómo puede asegurar que no va a volver a pasar si no sabe qué lo causó?”.