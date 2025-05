Un colosal Feijóo retrata a Sánchez por el apagón: “El único español que celebró fue su hermano imputado”

Durísimo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha repartido zascas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a diversos ministros en el pleno del Congreso de este miércoles, 7 de mayo.

El popular ha cargado duramente por la pésima gestión del líder del PSOE que estuvo seis horas desaparecido durante cero energético que dejó a oscuras al país; sobre la inacción del Ejecutivo durante el gran parón de trenes entre el domingo y el lunes, así como los ‘huecos’ en el plan de rearme.

“¿Cómo puede venir a pedir confianza para escenarios bélicos si es incapaz de asegurar el transporte o la electricidad en tiempos de paz? Esto no va de cambiar la realidad, todo lo que tocan lo deterioran. Su cohete debe ir a pilas y así ha llevado la nación a un colapso generalizado. Claro que hay una España que funciona, la que no depende de su Gobierno”.

Feijóo ha criticado la intervención de Sánchez en la que no ha dicho nada: “Su mayor aportación es que se fundieron los plomos”, reflexionó irónicamente. Se ha mostrado indignado ante la afirmación del socialista que dijo que nombrar a las cinco personas que murieron por el apagón es “un acto de cinismo” y por el hecho de que todavía no se ha disculpado ante los españoles.

“La conclusión es clara, se ríen en nuestra cara. No es ninguna proeza que la luz vuelva 12 horas después, lo normal es que no se vaya, que no colapse la Península, que hasta una nación en guerra como Ucrania no se sienta en el deber de ofrecernos ayuda. Deje su soberbia para otra ocasión”.