¡Vaya numerito! Sánchez desata un cachondeo bestial con su patinazo al utilizar los ordinales

¡Menos mal que es doctor en Economía!

Porque eso es lo que está escrito en su currículum.

Lo cierto es que Pedro Sánchez montó un incendio colosal a lo largo de sus más de 90 minutos correspondientes a su primera intervención en el pleno del Congreso de los Diputados.

El líder del PSOE protagonizó un momento que quedará para la posteridad lingüística española durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. En medio de una intervención de hora y media sobre el aumento del gasto en Defensa y el reciente apagón eléctrico que afectó a toda España, al presidente se le «atravesaron los números» provocando un lapsus que desató las risas de los diputados presentes.

Todo ocurrió cuando Sánchez, en referencia a las misiones de paz de la ONU, intentó destacar la posición de España en el ranking mundial: «Somos el séptimo contribuyente en número de efectivos y el onceavo del mundo en número de recursos destinados». La utilización del término fraccionario «onceavo» en lugar del ordinal correcto «undécimo» provocó inmediatamente comentarios y risas en el hemiciclo.

Consciente de su error, pero sin acertar con la corrección adecuada, Sánchez intentó rectificar: «El número 11, perdón…», continuó, visiblemente incómodo tras el desliz. Sin embargo, lejos de solucionar la situación, el presidente siguió sin encontrar el término apropiado y volvió a refugiarse en la misma solución: «Segundo, en relación con la OTAN somos el… sí, el número 11 también en contribución de número de efectivos».

La confusión entre números ordinales y fraccionarios no pasó desapercibida para la oposición. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, no tardó en ironizar sobre el error durante su turno de réplica: «No sabe la diferencia entre onceavo y decimoprimero, señor doctor en Economía», espetó al presidente, añadiendo así un toque de sarcasmo al referirse a la titulación académica de Sánchez.

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales y medios digitales, donde numerosos usuarios compartieron el vídeo del lapsus presidencial acompañado de comentarios jocosos.

Por favor @RAEinforma decirle a este sujeto @sanchezcastejon que NO existe “onceavo” hasta un niño de primaria lo sabe! https://t.co/NDNAl5TjpJ

