Feijóo se lanza a la yugular de Sánchez: «Usted vacía la nevera de los españoles y llena los bolsillos de sus corruptos»

A Pedro Sánchez se le acaban los mantras.

Franco, Ayuso, Eurovisión, Israel...todos, invariablemente, no aguantan el peso de los escándalos que acucian a su Gobierno.

Este 21 de mayo de 2025, en la sesión de control al Ejecutivo socialcomunista, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, volvió a apretarle las clavijas al inquilino de La Moncloa.

El presidente del Partido Popular mostró toda la contundencia posible y resumió el mandato del socialista en una frase para el mármol:

Previamente, Núñez Feijóo denunció el acoso fiscal del Ejecutivo Sánchez a los ciudadanos:

El presidente del Gobierno trató de sacar pecho con datos:

El líder del PP le dio la estocada definitiva:

Señor Sánchez, como no sale a la calle usted no se entera, el PIB no se come. Hay que transformarlo en bienestar, en renta personal, en poder de compra, en una nevera llena. ¿Sabe que desde que usted es presidente se ha incrementado el precio de los alimentos un 37%? ¿Sabe que desde que usted es presidente el 77% de los jóvenes españoles dicen que no pueden tener una familia por falta de medios económicos? ¿Sabe por qué no contesta usted a qué dedica el dinero? Porque no quiere mencionar lo que está en la mesa. ¿Qué está ocurriendo en España? Solamente me refiero a la última semana. Mordidas del Gobierno en rescate a empresas, comisiones en contratos de obra pública, su presidenta de ADIF ayer imputada por una malversación de caudales públicos. Por cierto, ¿cuántas veces tiene que interesarse su número dos por las obras públicas para que el Gobierno las adjudique? Señor Sánchez, vendrán más ejemplos que ilustren lo que está pasando en España. Y mientras eso, señor presidente, no se puede dejar de hablar. Mientras tanto, cortinas de humo de su Gobierno, con los trenes, con los apagones y con una corrupción ya generalizada. ¿Qué es lo que quiere investigar usted? El televoto de Eurovisión. Mire, señor Sánchez, ya nada va a ocultar la realidad. Y es que el Gobierno está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos, señor Sánchez. Por cierto, después de ver los medios de comunicación, en el día de hoy, ¿avala usted la gestión del señor Cerdán? ¿Sí o no?