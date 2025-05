Un senador del PP derrumba la resistencia de la imputada Isabel Pardo de Vera: «Tengo miedo»

Colosal.

El senador Alejo Miranda de Larra, del Partido Popular, fue capaz de arrancar una confesión contundente de la imputada expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, implicada en la trama urdida por Koldo García.

El político conservador dio en el clavo al tocar el tema de la amiga especial de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez:

Pardo de Vera trató de sacudirse la pregunta:

Miranda de Larra prosiguió con el interrogatorio:

¿Fue alguna vez a trabajar? O sencillamente, como parece y como se ha publicado y como todos entendemos, ustedes la pagaban solamente por no trabajar. Y si no trabajaba, ¿por qué ustedes desde la presidencia de Adif firmaron certificados de partes de trabajo, como nos mostró en un documento el director general de Tragsatec, el señor González Mata? Tampoco va a contestar a eso. ¿Se aclarará también por qué ustedes certificaban que iba a trabajar cuando no trabajaba o cuando ella ha reconocido que no trabajaba? ¿Confía usted que se aclarará?