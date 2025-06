Un inesperado Rufián hace la crítica más fuerte a Sánchez: “Haga estas tres cosas”

Durísimo.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tenido un fuerte cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a raíz del informe de la UCO que implica de lleno a Santos Cerdán en el llamado ‘caso Koldo’ y ha ocasionado un terremoto en Ferraz y en Moncloa.

Ante la estrategia del líder del PSOE de atacar al PP en lugar de asumir responsabilidades y tomar acciones concretas y contundentes, Rufián le ha dado hasta el cielo de la boca, en una intervención muy acertada.

Tampoco le convence la excusa de que no se enteró de los chanchullos de las tres personas que le llevaron a recuperar su cargo como secretario general del PSOE. Y por ello, le reta a realizar tres simples acciones para demostrar que no está implicado de alguna manera en la trama de corrupción socialista:

La primera: jure y perjure que no estamos ante la ‘Gürtel’ del PSOE; que no veremos nunca un ‘P. Sánchez’. Una manera sería personarse contra esta gente.

Eso sí, luego tiró de esa superioridad moral típica de los ultras y fanáticos de izquierda, que creen que son buenos y mejores, simplemente por ser de izquierdas:

“Grábenselo a fuego señorías del PSOE: la izquierda no puede robar. No podemos robar. Esta gente sí [señalando a las bancadas de PP y de Vox], nosotros no. No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium, por que al final lo que le diremos es que la gente decida. Y no nos responsabilicen de lo que tenga que ser o lo que tenga que pasar con este gobierno ni con este país”.