La eurodiputada lusa del Grupo Popular vuelve a vapulear a Sánchez: «Solo queda un hombre por caer del club del Peugeot»

Otro festival de palos.

Ana María Pedro, eurodiputada lusa dentro del Grupo Popular, volvió a darle sopa con ondas al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, a colación de todos los escándalos que hay a su alrededor.

Esta representante conservadora en el Parlamento Europeo se ha convertido en el verdadero quebradero de cabeza para el inquilino de La Moncloa y en la sesión del 18 de junio de 2025 lo acreditó con pelos y señales:

¿Cuántos escándalos caben en un solo gobierno antes de dejar de ser gobierno y se tornar simplemente en un mecanismo de autoprotección? Cuando juicios, procuradores y el propio Tribunal Supremo levantan la voz, no es formalismo institucional. El Estado de Derecho, señores, no se negocia, no se adapta a los caprichos de los que están en el poder. En España, Sánchez se fía a un esquema de supervivencia donde la lealtad se compra con amnistías y el silencio se recompensa con impunidad. No es gobierno, es captura.