El Grupo Popular trolea con un grito ensordecedor a Yolanda Díaz por defender a Pedro Sánchez

Tensión en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.

A pesar de que Pedro Sánchez no estaba en la sesión de control al Gobierno de este 25 de junio de 2025, el rifirrafe parlamentario no bajó un ápice.

Elías Bendodo, del PP, en su pregunta a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, acusó a la de Sumar de seguir defendiendo a ultranza a Pedro Sánchez y todos los escándalos que estallan a su alrededor:

Siga usted con la estrategia de defensa del sanchismo. Aunque yo no sabría decirle, señora Díaz, si usted es más sanchista o más peronista. Sí, sí, de Perón. Recuerde aquella proclama, ladrón o no ladrón, queremos a Perón. Pues a usted le vale bien aquello de ladrón o no ladrón, queremos a Sánchez Castejón. Esa es la realidad.