El matón Patxi López (PSOE) amenaza en público a un periodista en el Congreso: «No voy a parar hasta que te echen de aquí»

No le gusta la prensa que no se atiene a los preceptos sanchistas.

Patxi López lleva una racha para hacérsela mirar cada vez que tiene que comparecer ante los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados.

El portavoz del Grupo Socialista es alérgico a las críticas que se le hacen por parte de algunos periodistas.

Su estrategia inicial era la de no dar la palabra. Ahora, sin embargo, ha optado por otra táctica, la de la confrontación y la amenaza.

En la rueda de prensa habitual antes de los plenos, López la tomó con el responsable de ‘EDA TV‘, Javier Negre, quien echó en cara al portavoz socialista que la pasada semana lo llamase «nazi».

El político socialcomunista, ni corto ni perezoso, se lanzó a la yugular del periodista y le soltó esta amenaza nada velada:

Esto es una actitud absolutamente fascista. No voy a parar hasta que tú no puedas estar en esta sala.

Y acto seguido abandonó la sala de prensa sin contestar a la pregunta.

Javier Negre lo contó así en sus redes sociales:

Esto es lo que me ha enseñado Patxi López en el móvil para provocarme. Yo informando a los españoles quien es la secretaria de Estado de Comunicación que acompañó a Sánchez en su lamentable comparecencia del domingo para desviar la atención de las corruptelas de su Gobierno. Yo… pic.twitter.com/JySZFDKWa6

Al tiempo que denunció como otra diputada del PSOE, Montse Mínguez, fue a increparle a la sala de prensa:

Hoy el PSOE me preparó una encerrona con Patxi López enseñándome una foto y llevándome a la sustituta choni del golfo de Cerdán para que me increpase al final. Dijo @montseminguez que soy valiente en redes, pero que me achanto cuando la veo. Era la primera que la veía y pasó… pic.twitter.com/1vUbPj0hQF

— Javier Negre (@javiernegre10) June 24, 2025