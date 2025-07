Feijóo como nunca contra Sánchez: «¿De qué prostíbulos ha vivido usted?»

Expectación suprema.

Pedro Sánchez comparece ante el pleno del Congreso de los Diputados para hablar sobre la corrupción que ha estallado a su alrededor y las medida previstas para atajar las mismas.

Eso sí, el presidente del Gobierno socialcomunista no subió al estrado con humildad, sino a su estilo, tarifando contra todos aquellos que cuestionan su gestión y sacudiéndose toda culpa y responsabilidad de todos los casos que le han estallado al PSOE.

Así arrancó su largo alegato:

Vengo a rendir cuentas, a dar explicaciones como corresponde, a asumir mi responsabilidad, pero sobre todo, a proponer medidas para que algo así no vuelva a suceder, porque eso es lo que quiere la ciudadanía. Subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción. En primer lugar, conmigo mismo, y sobre todo con aquellos con los que no debí confiar. Pero con la seguridad de ser un político limpio y con el orgullo de quien lidera un partido político ejemplar. Estoy aquí para recuperar la confianza de los grupos parlamentarios que apoyan el impulso que el Gobierno de coalición hace a sus tareas legislativas y para dar cuenta de lo que vamos a hacer para superar esta crisis. Santos Cerdán fue como otros muchos militantes de mi organización fue una de las personas que me aupó para ganar esas primarias. Otra de esas personas fue Ábalos. En 2021, tras la salida de Ábalos del Gobierno y de la organización, elegí a Cerdán como secretario de Organización. Ese fue mi error, confiar en ellos, y lo hice porque estaba convencido de que Cerdán era humilde, comprometido, porque no existía ningún indicio contra él. En noviembre de 2024 surgieron los primeros rumores acerca de la supuesta participación de Cerdán. Cuando lo leí, mi primera reacción fue de incredulidad. Convoqué a Cerdán cuando salieron los rumores, él lo desmintió todo y me aseguró que eran acusaciones infundadas. Le creí por la vida sencilla que llevaba en Madrid, en su pueblo, y porque le había visto trabajar todos esos años. Pese a que debo respetar el principio de presunción de inocencia, es evidente que me equivoqué. Apareció el informe del UCO, que ninguno conocíamos de su existencia. En mi Gobierno no existe la llamada policía patriótica».

«El machismo está en las antípodas de mi partido»

También quiso aislar al PSOE de los casos de machismo que han surgido en torno al partido de la calle Ferraz:

Las actitudes machistas que aparecen en el informe están en las antípodas de mi partido y lo que representa. Quisiera reivindicar el compromiso de mi partido con la abolición de la prostitución Quiero pedir una vez más disculpas. Es evidente que me confié al confiar en Ábalos y Cerdán. Pese a la reacción inmediata de su expulsión, los mecanismos internos de mi organización no funcionaron correctamente y que en el Gobierno tenemos que fortalecer la materia anticorrupción y contra el machismo. El culpable es quien comete esos delitos. Quienes llevan siete años pidiendo elecciones, se han apresurado a pedirlo. Yo mismo he considerado esas opciones. En los primeros momentos de esta crisis, me pareció la solución más sencilla para mí y mi familia, pero después de reflexionar y escuchar a otra gente comprendí que tirar la toalla no es una opción.

Sánchez sacó su faz más prepotente asegurando que no va a tirar la toalla:

No voy a tirar la toalla y voy a continuar por tres razones. La primera, porque soy un político limpio que desconocía las corruptelas en las que Ábalos y Cerdán pudieran estar inmersos. Sé que es difícil creer y entiendo que haya ciudadanos que tengan dudas, pero yo no las tengo, y por eso voy a defender la integridad del proyecto político. En segundo lugar, porque aspiro a recuperar la confianza de los grupos. Sé que no son días fáciles, pero digo que voy a estar a la altura. La tercera razón por la que no tirar la toalla es por el proyecto político que lidero desde hace años y aún no está culminado. PP y Vox llevan años construyendo la idea de que soy un presidente megalómano, que me monto en el Falcon… Lo hacen para deshumanizar al adversario político y porque creen que este cargo es para disfrutar y no como responsabilidad, porque así entienden el poder. Para nosotros, el Gobierno es un alto honor, pero también una inmensa responsabilidad para mejorar la vida de la gente.

Por supuesto, justificó su continuidad porque las corruptelas fueron de «otros»:

Es un Gobierno que no podemos abandonar por la corruptelas de otros. Les dio igual jugarse lo que nunca fue suyo, la dignidad de este Gobierno. Hoy a pesar de las enormes dificultades, podemos decir que cumplimos. Dijimos que crearíamos empleo y hoy tenemos el mayor número de afiliados, hoy somos una de las economías que más crece, dijimos que mejoraríamos el poder adquisitivo de los ciudadanos, y hemos aumentado la renta disponible de los hogares en 11 puntos. Hemos conseguido muchas cosas en estos años, nadie puede negarlo y aún queda muchísimo por hacer. Todavía tenemos que mejorar el empleo entre los jóvenes, eliminar las injusticias hacia distintos colectivos… Todavía tenemos que hacer efectivo el derecho a una vivienda digna. Sin duda todavía tenemos que resolver el problema de la corrupción. España es un país que funciona conforme a la ley. Los datos indican que no hay una corrupción sistémica ni tampoco existe impunidad.

«Somos los más ambiciosos en materia anticorrupción»

Igualmente, dejó claro que la corrupción es algo ajeno a su Ejecutivo:

Es evidente que la integridad no es absoluta. Sigue habiendo políticos y cargos procesados por malversación, cohecho, por blanqueo de capitales. Sigue habiendo integrantes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, sigue habiendo los que pagan sobornos. En España no existe una corrupción sistémica, pero sigue existiendo y causa grave daños a nuestras instituciones. Esta actividad reformadora es importante. Empezó en enero de 2020 y ha ido avanzando a lo largo de las legislaturas como fiel reflejo de una voluntad por erradicar la impunidad, por reforzar la rendición de cuentas frente a la corrupción. Hemos avanzado, pero no es suficiente. Las 35 causas de corrupción que se abrieron en nuestro país nos demuestran que se necesita hacer más. Como presidente tengo la mayor responsabilidad y la voy a asumir. Lo vamos a superar como hemos hecho con otras muchas crisis. Este fin de semana anuncié un contundente paquete de reformas de estatutos en el PSOE, que unidas a las que entraron en vigor, permitirán evitar que tramas corruptas como estas, no vuelvan a darse en el seno de mi partido y convertirán al PSOE al partido más ambicioso en materia anticorrupción y feminista.

Avanzó un plan de 15 medidas para atajar las prácticas corruptas:

Quiero anunciar que el Gobierno de coalición les propone la aprobación de un plan estatal de lucha contra la corrupción dotado de 15 medidas de importante calado que hemos diseñado conjuntamente con un organismo como es la OCDE con su prestigiosa división de corrupción e integrar en el Gobierno. Ha sido elaborado en el último mes, desde que salió el caso, con Sumar, a quienes quiero agradecer su ayuda, con los técnicos de la OCDE. Y además de sus aportaciones, hemos incorporado distintas propuestas de otros organismos y recomendaciones de la Comisión Europea. Estamos convencidos de que este plan supondrá la mayor lucha contra la corrupción en décadas en nuestro país.

Los aspectos más notables de ese plan, explicó Sánchez, son:

Prevención de riesgo y fortalecimiento de controles: puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública que coordinará de forma independiente la lucha contra la corrupción. Extender la metodología aplicada a los fondos next generation a toda la Administración del Estado: crear mapas de riesgo, de integridad, usar el análisis de datos para detectar vulnerabilidad en los procesos de contratación o la gestión presupuestaria con herramientas de inteligencia artificial para automatizar o detectar indicios de fraude. Sistema de compliance anticorrupción a las empresas que quieran contratar con distintas administraciones para reducir el riesgo de mala praxis. Establecer controles patrimoniales aleatorios para altos cargos cada año para asegurar que no haya mayor beneficio y reforzar controles a los partidos políticos. En una democracia, se protege a quienes dan un paso al frente para contar la corrupción. Incluiremos en la ley de enjuiciamiento criminal que cualquier persona que acuda a denunciar casos de corrupción cuente con garantías plenas de confidencialidad. Exigiremos que las empresas tengan canales internos de denuncia y obligaremos a las empresas públicas a incorporar esto. Crearemos secciones especializadas con jueces y juezas especializados, se otorgará carácter preferente para las causas que involucren a cargos públicos. Contaremos con un refuerzo de la Fiscalía, remitiremos la reforma del enjuiciamiento criminal atribuyendo esta competencia al Ministerio Fiscal. Si queremos acabar con esto, tenemos que perseguir a corruptos y corruptores. Hay alguien que paga, empresas, empresarios, que suelen irse de rositas. Vamos a endurecer penas contra la administración pública en el Código Penal, aumentaremos multas sobre empresas corruptoras calculándolas sobre sus ingresos reales.

Prometió más medios para frenar las prácticas corruptas:

También hay que reparar el daño causado, de volver a lo público para restaurar la confianza del ciudadano. Vamos a aumentar los medios, optimizar la gestión con juzgados y vamos a introducir la figura del decomiso activo. Ningún sistema de anticorrupción será completo si no va acompañado de un cambio cultural profundo. Para guiar ese esfuerzo, realizaremos estudios demoscópicos anuales. Para medir el alcance del problema, evaluar las políticas, lanzaremos campañas de conciencia ciudadanía, promover el uso de canales de denuncia y reforzaremos la formación en empleados públicos. Sabemos que estos procesos llevan tiempo, que tardan años en dar sus frutos, pero esos frutos son esenciales para construir una sociedad íntegra. Es un plan ambicioso, realista, honesto, que no busca satisfacer la lógica demanda de anuncios, sino resolver el problema siguiendo la recomendación de los expertos. Vamos a cumplir hasta la última coma de este plan, también anuncio con la OCDE un sistema de seguimiento y evaluación que dará cuenta de los avances realizados y que dictará un dictamen público para saber qué avances se producen en la lucha contra la corrupción.

Acusó a la oposición de querer instrumentalizar la corrupción:

Hay dos tipos de grupos, los que quieren erradicar la corrupción y los que la quieren instrumentalizar. Espero que el plan que planteo sí satisfaga a grupos y ciudadanos que quieren medidas eficaces que acaben con los corruptos y corruptores. Quiero dar las gracias por su apoyo, alto nivel de exigencia, porque tienen razón en indignarse y porque su indignación nos ayuda a mejorar. No siempre estaremos de acuerdo, pero a todos nos une la misma sensación de vocación por lo público. Vamos a estar a la altura. Sé que las últimas noticias han supuesto un jarro de agua fría. La corrupción no puede tener cabida en ningún lado, pero mucho menos entre progresistas. No solo porque es ilegal, sino porque es incompatible con los valores que defendemos. Si algo define a aquellos que nos definimos como progresistas, es que no nos escondemos ni bajamos los brazos ante la adversidad. Hemos superado desafíos que parecían imposible, los hicimos con la misma determinación, poniendo a las personas en el centro. Ahora no va a ser distinto, vamos a superar esta crisis con medidas que fortalecerán nuestra democracia.

Y volvió a insistir en que no tiraría la toalla:

Afronto el reto de mejorar los mecanismos que tienen nuestras instituciones. Lo fácil sería tirar la toalla, pero hacemos lo correcto, por eso como decía un gran escritor extremeño, vamos a seguir caminando siempre hacia delante.

Interviene Alberto Núñez Feijóo

El líder de la oposición, después de los casi 45 minutos de chapa de Pedro Sánchez, no dejó títere con cabeza:

No hay maquillaje que tape que es un político destruido. Está como está porque ha resultado ser un fraude, ahora ya lo sabe todo el mundo. Ha sostenido una gran mentira, no vino a limpiar nada, sino a ensuciarlo todo, su partido, la política y la nación. Hoy sabemos que la corrupción fue el origen de todo, con primarias que parece que amañó, de la moción que compró y de su Gobierno donde se robó. Según la Justicia, todos estos años han operado como una organización criminal. No eligió a personas equivocadas, eligió a personas correctas para hacer las cosas equivocadas para llegar al poder. Llevaba menos de un mes en Moncloa, ya se pusieron manos a las obras. No hizo falta ni corromperles, ¿cómo pudo pasarle esto a usted? Pobre, qué mala suerte ha tenido. Un día se plagia una tesis, otro se convive con prostíbulos, y así poco a poco se va moviendo el umbral ético hasta que cabe todo. A uno le hacen un puesto en la Diputación de Badajoz, a otra le dan una cátedra. El marido es usted, el hermano es usted, el que tapó a un supuesto acosador de mujeres es usted. No sabemos dónde empieza y acaba su responsabilidad directa. Lo mínimo que se le puede achacar es su culpa. ¿Cómo va a sacarnos de esta pesadilla? Lo mejor es confesar todo lo que sabe, ayudar a devolver el botín y convocar elecciones.

Criticó que Sánchez no reconociera un ápice de responsabilidad:

No hay ni un gesto de aceptación de responsabilidad. Pero si tiene a su familia imputada, ¿cómo es posible que venga a hablar de un partido cuando tiene a su familia imputada? ¿Va a ser el profesor en su casa? Dicen que ha tomado medidas, ¿A qué se refiere? La principal medida que tomó en esta materia se llama Leire Díez. La tomó para tapar la corrupción. Su corrupción ha llegado hasta el Supremo, hasta la Fiscalía Europea.

Se dirigió a los socios que apoyan a Pedro Sánchez:

¿Todo esto aún no es suficientemente grave? ¿Van a tragar con unas pocas medidas con las bromas que acabamos de escuchar? ¿No van a mover un dedo después de saber que se acosó a mujeres y que Sánchez lo tapó? Los diputados del PSOE no me extraña, si todos son de la lista de super Santos Cerdán; de Bildu no me extraña. Por ejemplo, en Sumar. ¿Cómo están hoy? Mira que tenemos muchas expectativas. Esperamos que el partido de Ábalos y el de Íñigo Errejón lo arreglen todo. Señores del PNV, ¿han revisado por qué apoyaron la moción de censura? Quién les ha visto y quién les ve. Esto no es Sánchez o la ultraderecha, es Sánchez o la decencia. Se dirime hoy una purga moral. Tengo claro dónde estoy y lo demostrarán en las urnas.

En su segundo turno, Feijóo fue ya a por todas:

Sea decente, dimita, convoque elecciones y deje hablar a los españoles. ¿De qué prostíbulos ha vivido usted? No se compare conmigo, he sido honesto con usted. La medida estrella son las campañas de concienciación, ¿igual conoce a una catedrática que puede impartirlas? Ahora resulta que los jueces no pueden enjuiciar, lo instruye el fiscal imputado y el señor Tezanos va a tener más trabajo que nunca.

Toma la palabra Santiago Abascal

El presidente de VOX subió a la tribuna de oradores y desde sus primeras palabras tampoco dio respiro a Pedro Sánchez:

La última vez que el cínico trajo un plan puso al frente a Ábalos y Cerdán. Ya existe el plan estatal porque existe la Guardia Civil. Para Vox lo único que vale es su dimisión y que confiese Sánchez. Qué peliculón haría Santiago Segura. Posaba el señor Sánchez con mujeres socialistas mientras designaba a alguien acusado de acosar a mujeres en Moncloa. Al ladrón al que aplaudían ustedes hace muy poco le había puesto el señor Sánchez a otro que robaba y se lo gastaba en chicas de alterne. La verdadera corrupción empezó alternando sus propias elecciones internas. Lo ha leído toda España, el señor que se sentaba allí le dijo al otro cómplice de Sánchez ‘mete dos votos en la urna’ y después se va a subir aquí a hablar de democracia. La réplica a este demócrata ejemplar me la ahorro, porque siento incomodidad física. No le cree nadie ni Patxi. Lo de defender al que manipuló las elecciones, pena; lo de estrechar la mano a Bildu, asco.

Se dirigió a Feijóo por mor de esos ofrecimientos hechos al PSOE:

¿Con este partido quiere gobernar y hacer un pacto de Estado? Ya no es por patriotismo, es por higiene. Después subieron al señor Ábalos a contarnos la corrupción de Rajoy. ¿No sienten una pequeña punzada de vergüenza? Queremos que se juzgue la corrupción del Peugeot y de Kitchen. Me ha sorprendido de que compartan hasta métodos para tapar la corrupción.

Criticó que se estuviese celebrando una mascarada mientras los españoles siguen pasándolas canutas:

Celebran aquí esta función del circo de payasos con cara de cemento. Los españoles no tienen vivienda, tienen dificultades para llegar a mes, las cifras de violaciones más altas, los contribuyentes están esquilmados.

Y volvió a lanzarle otro recado al presidente del PP:

Con esta gente no se puede gobernar. ¿Cómo que Sánchez o Feijóo si es lo mismo? Si van a seguir votando lo mismo y engañando y estafando a los españoles. PP y PSOE son solo dos actores distintos de una misma comedia que se emite desde hace tiempo.

Yolanda Díaz anuncia que no fracturará el Gobierno Sánchez

Era de esperar.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acabó por permutar su enfado con los casos de corrupción por su apoyo renovado al sanchismo: