¡Inconmensurable! Cayetana (PP) pone fecha para aniquilar la mordaza sanchista contra Ndongo y Quiles en el Congreso

Sin medias tintas.

Cayetana Álvarez de Toledo, parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, fue con toda la artillería para defender la labor de los periodistas en la sede de la Carrera de San Jerónimo.

Y es que en la tarde del 8 de julio de 2025 salió adelante una reforma del reglamento de la Cámara Baja para así poder coartar y hasta expulsar a los profesionales de los medios de comunicación que no están por la labor de decir ‘amén’ a todas las fechorías del sanchismo:

No, señorías del PSOE, a ustedes no les preocupa el acoso. Si les preocupara, condenarían el hostigamiento sistemático e implacable del Gobierno a la prensa crítica. El mayor enemigo del periodismo libre en España está atrincherado hoy en La Moncloa. ¿Qué les parece a ustedes que Sánchez, tras su baja por victimismo, calificara de máquina del fango o fachosfera a medios a los que los tribunales han dado la razón sobre la fake catedrática o el Barenboim de Badajoz? Y que un ministro del Gobierno llamara, y perdónenme, ojete, a ‘The Objective‘ por anticipar lo que la UCO ha confirmado sobre la banda del Peugeot. Y que el Gobierno destinara 2.300 millones para asaltar Telefónica y desde ahí lanzarse a por prisa. El editor de ‘El País‘ ha comparado a Sánchez con Franco. ¿Otro ultra? ¿Un pseudoeditor? Ustedes no solo toleran el acoso a la prensa, lo practican, el acoso y la censura. Ana Rosa Quintana hace unos días en ‘El Mundo‘: «El Partido Socialista me ha vetado». Es su concepto de la libertad de expresión.