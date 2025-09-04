Un diputado del PP ‘descarrila’ a Óscar Puente con tres palabras sobre su gestión

Por mucho que lo intenten, la realidad le estalla en la cara al Gobierno de Pedro Sánchez.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acudido a la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados para defender su gestión. Como siempre, aseguró que el tren vive un gran momento y afirmó que el sistema ferroviario es el más puntual después de Suiza.

Sin embargo, en medio de la comparecencia se conoció una fuerte incidencia en la red, debido a una caída en los servidores informáticos de Adif que afectó a los trenes de alta velocidad con origen y destino Madrid.

Este hecho no pasó desapercibido para el diputado del Partido Popular, Héctor Palencia Rubio, quien definió la avería como “el enésimo episodio de las obras completas de Óscar Puente y el caos ferroviario”.

“¿Cómo puede intervenir sin pedir disculpas, sin asumir ninguna responsabilidad, dedicando menos de media hora? Es una falta de respeto a los miles de españoles que deja, un día sí y otro también, tirados”.

El popular afeó a Puente sus reiteradas polémicas tanto en redes sociales como en declaraciones subidas de tono, por lo que considera que la principal ocupación del ministro es polarizar y hacer ruido.

“Puede estar usted muy orgulloso, es el mejor ejemplo de lo que Pedro Sánchez espera de sus ministros. No hay un solo charco en el que usted no se meta, porque para eso le metieron y le dieron un ministerio: para que hablemos de su último tuit, de su último exabrupto, y no hablemos del estado real de nuestra red ferroviaria o de los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez. Es evidente que Sánchez no lo nombró ministro por su capacidad de gestión o por sus conocimientos en materia de transportes o infraestructuras. Lo hizo ministro por estar dispuesto a decir lo que sea para que se hable de usted y no de él”.

Resumió la gestión de Puente con tres palabras: “caos, desprestigio y propaganda”.

Criticó que, cuando peor están los trenes, más se destine a hacer propaganda en lugar de abocarse a resolver los problemas. También le afeó que, en lugar de asumir responsabilidades, se limite a decir “disculpas las mejoras” en tono burlón hacia los usuarios.

“Puente no es un ministro, es un tuitero con coche oficial”.

Por esto, considera que, si dedicara más tiempo a la gestión y no al marketing, tendría que dar menos explicaciones y excusas.