FRANCISCO JAVIER BORREGO DEMUESTRA CON UN SIMPLE EJEMPLO LAS FALLAS QUE TIENE LA LEY

Un exmagistrado del Supremo trolea la socialcomunista autodeterminación de género: «Me llamo Francisca Javiera»

"No me lo discutan que les llevo por delito de odio a un tribunal"

Archivado en: Parlamento | Política

Un gesto simbólico, pero la mar de revelador.

Francisco Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo, dejó en evidencia cuestiones que el Gobierno Sánchez y sus acólitos han tratado de imponer con calzador como la autodeterminación de género.

La intervención del juez tuvo lugar en el Congreso de los Diputados en un acto celebrado por VOX junto a la Asociación Nacional de Ayudas a las Víctimas de la Violencia Doméstica (Anavid). Se trataba de unas jornadas bajo el nombre ‘Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina‘, que se han basado en negar la violencia de género y criticar las leyes para prevenirla.

El exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ejemplificó en su turno de intervención cómo la autodeterminación de género ha puesto un ejemplo en el que él mismo decía sentirse mujer durante unos segundos.

¡Hoy me siento mujer! Me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan que les llevo por delito de odio a un tribunal. Muchas gracias, han respetado mi identidad de género que transitoriamente en dos segundos he manifestado.

La exsocialista y hoy parlamentaria de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, saltó como una posesa en redes sociales:

