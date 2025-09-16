Cayetana somete a Sánchez a un repaso de libro: «Lo de la Vuelta fue para tapar su cóctel de corrupción y prostitución»

Sin pelos en la lengua.

Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, fue a saco contra Pedro Sánchez en el transcurso de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea por lo sucedido durante la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en la que los madrileños se quedaron sin poder ver el desfile triunfal del danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma).

Para la parlamentaria conservadora, la utilización de Palestina le pareció una tapadera más para disimular las carencias evidentes que tiene el Ejecutivo sanchista:

Sí, señorías, este gobierno no practica la política exterior, la utiliza obscenamente. Lo vimos en Madrid. Sánchez reventó la Vuelta a España, como un Torra cualquiera, alineando la institución con el escuadrón, apreteu, apreteu. No lo hizo por un compromiso ideológico o sentimental con la causa palestina. Y desde luego tampoco por el bien de España.

Describió lo que se pudo vivir en esa tarde del 14 de septiembre de 2025 por las calles de Madrid:

Violencia en las calles, policías heridos, niños aterrados, una ruina. Lo hizo por su interés personal, egoísta, inconfesable. Para desviar la atención del cóctel de corrupción, prostitución, claudicación y parálisis que define a su gobierno. Para polarizar al país y movilizar a una izquierda alicaída. Sánchez utiliza a los niños palestinos como escudos electorales. No le importan los derechos humanos, solo su poder. Y la prueba definitiva es Venezuela.

Dijo claramente que mientras Sánchez no tiene problemas en llamar genocidio a lo de Gaza, tiene severos problemas para llamar dictadura al régimen chavista de Nicolás Maduro: