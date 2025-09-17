Feijóo derriba de un plumazo la falsa solidaridad humanitaria de Sánchez: «¡Dos veces le felicitó Hamás, qué vergüenza!»

Colosal.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, derribó de un plumazo el argumento en el que viene parapetándose habitualmente Pedro Sánchez para no abordar otros asuntos.

Su solidaridad con Gaza, afeando a la vez que formaciones como la del PP no condenasen la masacre humanitaria perpetrada por Israel, se vio desmontada este 17 de septiembre de 2025.

El político popular fue a saco en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados:

Señor Sánchez, cuando usted va a perder votaciones en el Congreso se va al cine. Como no tiene mayoría, mueve el ejército a zonas de conflicto y nos interamos por un tuit. Y como no tiene presupuesto, salía en tabarricada 23 policías heridos. El transporte no funciona, ahora hay huelga en Barajas. Lo de la vivienda no se arregla, hasta Sumar cree que son medidas de humo. Para usted todo es un juego de trileros. Que imputan a su mujer, Milei. Que encausan a su hermano, Trump. Que su número dos sigue en la cárcel, Eurovisión. Usted no defiende ninguna causa noble, solo quiere tapar sus vergüenzas. Ayer se publicó que la justicia le ha dado 60 días para investigar su conflicto de intereses por el rescate de una compañía por 475 millones de euros en que su mujer tenía intereses económicos. ¿Ya tiene una nueva cortina de humo? ¿Va a retirar los equipos españoles de la Euroliga de baloncesto? ¿Va a retirar la selección española del Mundial? ¿Cree que los españoles podemos vivir en esta inestabilidad populista?

Pedro Sánchez decidió parapetarse una vez más con el tema de Gaza, pero Feijóo desmontó su argumentación: