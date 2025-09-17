Pepa Millán saca de sus casillas a Félix Bolaños recordándole la historia sangrienta del PSOE

Encontronazo en el Congreso de los Diputados

La portavoz de Vox, Pepa Millán, ha sacado de sus casillas al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al recordarle la historia violenta del PSOE, a propósito del discurso guerracivilista y de la reivindicación de las protestas del fin de semana que se saldaron con la interrupción de La Vuelta y 22 agentes policiales heridos.

Millán ha recordado el poco respeto que Sánchez ha mostrado por la democracia, las instituciones, las leyes y los límites éticos y morales, con sus pactos de la vergüenza. En este sentido, estima que “ya han terminado con el Estado de Derecho” al haber “legalizado” el golpe de Estado de 2017, perpetrado por líderes independentistas catalanes como el prófugo Carles Puigdemont o el indultado Oriol Junqueras.

Ha criticado cómo desde Moncloa y Ferraz se impulsa la crispación y la falta de debate para afrontar los problemas reales de los españoles. Ha incidido en que están empleando la misma estrategia aplicada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuando en un micrófono abierto reconoció que la tensión le convenía.

“Hay un plan predeterminado para terminar con la convivencia en España, propio además del instinto carroñero de un Gobierno al que le conviene la tensión. Ya lo dijo Zapatero en su día. Hoy lo que tenemos es un presidente del Gobierno que sale públicamente a llamar y lanzar a sus hordas mediáticas y callejeras, de la mano de la kale borroka, a reventar un evento deportivo para utilizarlo como cortina de humo de su corrupción”.

En este punto, le recordó el pasado violento y golpista del PSOE. Afeó a la bancada socialista no condenar de forma tajante el asesinato del activista Charlie Kirk, algo que relacionó con la historia de la formación política. En especial, por su papel en el asesinato de José Calvo Sotelo a manos de la milicia socialista conocida como La Motorizada.

“¿Ustedes han condenado el asesinato de Charlie Kirk? No, y no lo van a hacer porque ustedes gobiernan bajo las mismas siglas, con el mismo ente jurídico, que en esta Cámara se amenazaba de muerte a los opositores. Los de La Motorizada, que asesinaron a Calvo Sotelo; usted, que presume tanto de la historia de su partido, léasela. Ustedes son los depositarios de esa misma violencia. Y hoy, además, son los aliados de las peores narcodictaduras, del Cártel de los Soles, que se niegan a condenar en Europa”.

Afirmó que no caerán en la “espiral de violencia” a la que el Ejecutivo pretende empujar a los españoles. “No vamos a dejar de señalarles como responsables políticos y penales de esta barbarie”.

La intervención de Millán no sentó muy bien en el socialista, que se mostró “indignado” al verse retratado y luego afirmó que condenaba “cualquier violencia y cualquier asesinato”.