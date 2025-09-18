¡Radicales e imbéciles! La portavoz del PSOE esgrime la bandera Palestina y acaba pisoteada con todos los escándalos sanchistas

Gaza.

Ese es el nuevo mantra de la izquierda.

No hay comparecencia del PSOE o de sus acólitos donde no saquen a paseo la cuestión de Palestina.

Y después de lo sucedido en la tarde del 14 de septiembre de 2025 con los incidentes que acabaron por suspender la última etapa de La Vuelta Ciclista a España por las calles de Madrid, era previsible que en el pleno de la Asamblea madrileña siguiesen las algaradas verbales.

Mar Espinar, portavoz del PSOE, no defraudó a los más cafeteros y acabó sacando, literalmente, la bandera de Palestina para acusar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de estar del lado de «la barbarie, de los genocidas y de estar en el lado incorrecto de la historia».

Pero la inquilina de la Puerta del Sol no se arrugó.

Es más, las únicas que acabaron perjudicadas fueron la propia Espinar y su enseña palestina después de que la dirigente de la Comunidad de Madrid relatase todos y cada uno de los escándalos perpetrados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez:

A ver cuándo ponen una bandera a España, una de la Comunidad de Madrid, porque se les olvida a quienes representan. Vuelve la izquierda del ‘No a la guerra’, que es la izquierda que no tiene nada que proponer. Resulta que estos deportistas no representaban a Israel. Estos deportistas eran canadienses, británicos y dirigidos por un español. ¿Sabe de quién era este grupo? El equipo directivo era de un empresario israelí. ¿Sabe también de quién es este empresario valedor? Del Atlético de Madrid. ¿Lo va a cancelar al Atlético de Madrid? ¿Le va a prohibir al Atlético de Madrid que juegue la Liga? ¿Pero usted se da cuenta de que no saben de lo que están hablando? ¿Van a perseguir a su familia como han hecho con el director de ese equipo que, insisto, no representa a Israel? Aunque haya un corredor israelí y un empresario israelí, como el que le digo, ¿le van a perseguir por la calle como han hecho a su mujer. ¿Pero en qué mundo viven ustedes y dónde nos quieren llevar?

Puso frente al espejo de sus contradicciones a la portavoz del PSOE:

Dejen siempre de desprestigiar a la sanidad pública y a la colaboración público-privada que está dando tan buenos resultados. Cuando son ustedes los primeros que contratan con Quirón y con estos grupos en su gobierno, y no, digamos, en el gobierno de Cataluña. Habla de control de los medios de comunicación. Pero si su jefa de gabinete ayer dio una imagen impresentable en los medios de comunicación, llamando y coaccionando. Y habla de la justicia. Y llevan 92 sentencias judiciales perdidas en los juzgados que hemos sabido esta semana.

Recordó las ‘prioridades’ del sanchismo:

Otra cosa le digo, esta semana ustedes han anunciado la apertura de tres embajadas desde Cataluña y nosotros tres colegios de educación especial. He ahí las necesidades de unos y de otros. Y dicen ustedes que son guetos que hay que cerrar. Ustedes sí que no son humanos. Ustedes sí que no tienen corazón. Y eso sí, imponerle al resto de las empresas en España a hablar catalán en lugar de defender el derecho constitucional de los españoles a hablar todos en Cataluña su lengua. Y sin embargo reescribiendo la Constitución a sus intereses.

También le cuestionó por los actos de Franco, de los que parece que el Gobierno Sánchez parece haberse olvidado: