Vomitiva reacción del PSOE en el Parlamento de Aragón cuando se le concede un premio póstumo a Javier Lambán

Vomitivo a más no poder.

El pleno de las Cortes de Aragón vivió una situación entre lo surrealista y lo indignante.

El presidente autonómico, Jorge Azcón, anunció desde la tribuna de oradores que el socialista Javier Lambán, fallecido en agosto 2025, recibiría a título póstumo el Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales.

La bancada popular recibió la noticia con sonoros aplausos mientras que la del PSOE se quedó totalmente inmóvil y dejando patente su más absoluto desprecio por quien fue su compañero y mandatario en Aragón durante cerca de tres lustros.

El Partido Popular, que fue testigo directo del desplante del PSOE a quien fuera líder de los socialistas de Aragón y presidente de la comunidad autónoma, dejó claro su malestar:

Fernando Ledesma, portavot del Grupo Popular en el Parlamento aragonés, no se cortó:

Nos ha sorprendido y entristecido que los diputados del PSOE se quedaran mudos, como si Lambán no tuviera relación con ellos.

Por su parte, el presidente autonómico destacó de Lambán su entrega:

Fue un servidor público honrado e infatigable, que antepuso Aragón absolutamente a todo, incluso a su propia salud.

No cabe mayor indignidad y degradación política que la del @aragonpsoe Los mismos diputados que acompañaron al presidente Lambán en las listas electorales se niegan hoy a aplaudir que Aragón le reconozca con el premio Gabriel Cisneros a los valores democráticos pic.twitter.com/mtlNmOeMBA — PP de Aragón (@pparagon) September 24, 2025

Ante las críticas a los diputados del PSOE por semejante desprecio, el Grupo Socialista en las Cortes aragonesas respondió de esta guisa.