Vomitiva reacción del PSOE en el Parlamento de Aragón cuando se le concede un premio póstumo a Javier Lambán

Vomitivo a más no poder.
El pleno de las Cortes de Aragón vivió una situación entre lo surrealista y lo indignante.
El presidente autonómico, Jorge Azcón, anunció desde la tribuna de oradores que el socialista Javier Lambán, fallecido en agosto 2025, recibiría a título póstumo el Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales.
La bancada popular recibió la noticia con sonoros aplausos mientras que la del PSOE se quedó totalmente inmóvil y dejando patente su más absoluto desprecio por quien fue su compañero y mandatario en Aragón durante cerca de tres lustros.
El Partido Popular, que fue testigo directo del desplante del PSOE a quien fuera líder de los socialistas de Aragón y presidente de la comunidad autónoma, dejó claro su malestar:
Fernando Ledesma, portavot del Grupo Popular en el Parlamento aragonés, no se cortó:
Nos ha sorprendido y entristecido que los diputados del PSOE se quedaran mudos, como si Lambán no tuviera relación con ellos.
Por su parte, el presidente autonómico destacó de Lambán su entrega:
Fue un servidor público honrado e infatigable, que antepuso Aragón absolutamente a todo, incluso a su propia salud.
No cabe mayor indignidad y degradación política que la del @aragonpsoe
Los mismos diputados que acompañaron al presidente Lambán en las listas electorales se niegan hoy a aplaudir que Aragón le reconozca con el premio Gabriel Cisneros a los valores democráticos pic.twitter.com/mtlNmOeMBA
— PP de Aragón (@pparagon) September 24, 2025
Ante las críticas a los diputados del PSOE por semejante desprecio, el Grupo Socialista en las Cortes aragonesas respondió de esta guisa.
El mejor homenaje a Lambán es que Azcón le agradeciera el impulso a nuestra tierra y los proyectos de los que ahora él se quiere colgar medallas.
Lo demás es un uso partidista de la figura de nuestro presidente Javier Lambán. https://t.co/06bQeu6y8o
— PSOE Aragón (@aragonpsoe) September 24, 2025