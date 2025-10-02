Ayuso revienta la defensa que ‘Hamás’ Madrid hace de la flotilla: «Quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta»

Venían a liarla.

Y a fe que los de Más Madrid (también conocidos como ‘Hamás‘ Madrid) no iban a desaprovechar la ocasión de perpetrar una performance en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Ya el PSOE de Mar Espinar, curiosamente, decidió esconder la estética palestina tras la decisión de Pedro Sánchez de abandonar a su suerte a las tripulantes de la flotilla de las tentaciones, Manuela Bergerot se erigió en la portavoz de las ‘valerosas’ integrantes de la expedición para exigir a Isabel Díaz Ayuso que pidiese la liberación de «50 españolas secuestradas por Israel«.

Todo, por supuesto, de cara a montar el circo previsto en la capital de España el sábado 4 de octubre de 2025, una ‘manifa’ en favor de Gaza.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no se cortó un ápice y acusó a los de Bergerot de no querer en absoluto la paz, sino seguir sacándole rédito a una cuestión que entienden que les puede reportar votos en unas futuras elecciones:

Si la asamblea de facultad flotante creyera que Israel es genocida, es un estado de genocida, no hubieran aparecido por ahí ni locos, ni locos. Pero ya se han dado el baño y a partir de ahora, pues venga, subvenciones para chiringuitos, para el teatro, para el cine, ya se han hecho su agosto y esto sigue y les da igual, porque en el momento en el que se está intentando alcanzar la paz y que el mundo contiene el aliento a ver si de una vez esto para, ustedes no lo quieren, porque no quieren la paz, eso es de lo que van.

Díaz Ayuso dejó claro que a los de Más Madrid casí le da un infarto de miocardio ante la posibilidad de que hubiese un plan de paz y, por tanto, se les viniese abajo la charlotada que tienen prevista para el 4 de octubre de 2025 en Madrid, una marcha en favor de Palestina: