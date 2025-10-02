  • ESP
ENRIQUE OSSORIO SE HARTA DE LA CHULERÍA DE MÁS MADRID Y ORDENA QUE RETIREN EL SÍMBOLO DE LOS ESCAÑOS

El presidente de la Asamblea sofoca la payasada de una diputada de ‘Hamas’ Madrid con la bandera palestina

"Ya hemos tenido bastante espectáculo, el reglamento de la Cámara prohibe esto. Por favor, pido a los servicios de la Cámara que la retiren"

Pero la performance les duró el mismo tiempo que tardó en darse cuenta el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, del trapo palestino que colgaba de uno de los escaños de Más Madrid.

Durante los primeros minutos de la sesión plenaria de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la bandera de marras no se veía.

Pero en cuanto la portavoz de esa formación hizo uso de su turno de palabra, la bandera fue más que visible desde cualquier ángulo del plenario.

Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea, hizo inicialmente la vista gorda para evitar calentar el ambiente, que de por sí ya lo estaba.

Pero los parlamentarios de Más Madrid buscaron ir al choque e hicieron todo lo posible para que el símbolo se viese con claridad y así rebañar los últimos minutos de gloria a costa de la fracasada flotilla de ‘Barbie Gaza‘ y Ada Colau.

Y ahí estalló todo.

Entre otras razones porque el reglamento de la Cámara autonómica establec que está prohibido la exhibición de este tipo de elementos y así se hizo saber a los diputados del partido comunista.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, intentó, sin conseguirlo, que se le diese la palabra y antes sus reiteradas protestas, Ossorio, siempre moderado, acabó por ponerse firme y exigir a los servicios de la Cámara la retirada de la bandera si los propios parlamentarios de esa formación persistían en seguir exhibiéndola.

Ya ha tenido esa banderita mucho tiempo. Esa banderita es de la dinastía Omeya por el color el blanco, de la Abassí el negro, de la verde el Islam. Quiten la bandera de ahí. Ya hemos tenido bastante espectáculo, el reglamento de la Cámara prohibe esto. Por favor, pido a los servicios de la Cámara que la retiren.

