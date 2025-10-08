  • ESP
    España América
Política Parlamento

DURANTE EL DEBATE SOBRE EL POSIBLE EMBARGO DE ARMAS A ISRAEL

Cayetana Álvarez de Toledo ahoga a los jetas de la flotilla: «Como no pueden hacer la revolución, hacen el ridículo»

"¿Cómo va a respetar a las víctimas de Hamás un gobierno al que Hamás felicita? Parte del gobierno directamente lo legitima"

Archivado en: Parlamento | Política

Más información

Cayetana Álvarez de Toledo.

Cayetana somete a Sánchez a un repaso de libro: "Lo de la Vuelta fue para tapar su cóctel de corrupción y prostitución"

Dura y a la cabeza.

Cayetana Álvarez de Toledo, parlamentaria del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, no se cortó un ápice a la hora de poner en su sitio a la pandilla de la flotilla de pacotilla y a los pancarteros que aún apoyan a ese grupo de jetas sin fronteras:

Señorías, un 7 de octubre, en el aniversario de la mayor matanza de judíos desde el genocidio nazi, traen al Congreso un decreto que llama genocida a Israel. Hay que tener la sensibilidad de una piedra pómez. O algo peor, la intención de confundir, de borrar el origen y la responsabilidad máxima de la guerra que desangra Gaza, el terrorismo de Hamás.

Explicó a los sectarios que en la Cámara Baja jalean a Hamás las atrocidades cometidas por este grupo terrorista:

Bebés destripados delante de sus madres, padres decapitados delante de sus hijos, mujeres violadas, mutiladas y exhibidas en las redes sociales, rehenes aún hoy sepultados bajo tierra. Pero claro, ¿cómo va a respetar a las víctimas de Hamás un gobierno al que Hamás felicita? Parte del gobierno directamente lo legitima. Señorías de Sumar, Hamás es una organización terrorista. Como sus amigos de la FARC, como ETA.

Describió el ‘nivelazo’ que viajaba en los barquitos de la flotilla de pacotilla:

La matriz criminal de Bildu, que también viajaba en la flotilla de las vanidades. Etarras e influencers por la paz en Gaza. Como diría Raimón Arón, qué carnaval. Como no pueden hacer la revolución, hacen el ridículo. Torturas VIP, dicen. Eso sí, cuando por fin hay un plan de paz serio, viable y con un respaldo internacional inédito de China a Qatar, tuercen el gesto, lo rechazan. Han pasado del no a la guerra al no a la paz. Es decir, que siga el genocidio. Lo suyo es un sinvivir. Sólo que su sacrificio es vicario. El cuerpo lo ponen los palestinos.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

FIAMBRES Y EMBUTIDOS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]