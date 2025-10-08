Cayetana Álvarez de Toledo ahoga a los jetas de la flotilla: «Como no pueden hacer la revolución, hacen el ridículo»

Dura y a la cabeza.

Cayetana Álvarez de Toledo, parlamentaria del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, no se cortó un ápice a la hora de poner en su sitio a la pandilla de la flotilla de pacotilla y a los pancarteros que aún apoyan a ese grupo de jetas sin fronteras:

Señorías, un 7 de octubre, en el aniversario de la mayor matanza de judíos desde el genocidio nazi, traen al Congreso un decreto que llama genocida a Israel. Hay que tener la sensibilidad de una piedra pómez. O algo peor, la intención de confundir, de borrar el origen y la responsabilidad máxima de la guerra que desangra Gaza, el terrorismo de Hamás.

Explicó a los sectarios que en la Cámara Baja jalean a Hamás las atrocidades cometidas por este grupo terrorista:

Bebés destripados delante de sus madres, padres decapitados delante de sus hijos, mujeres violadas, mutiladas y exhibidas en las redes sociales, rehenes aún hoy sepultados bajo tierra. Pero claro, ¿cómo va a respetar a las víctimas de Hamás un gobierno al que Hamás felicita? Parte del gobierno directamente lo legitima. Señorías de Sumar, Hamás es una organización terrorista. Como sus amigos de la FARC, como ETA.

Describió el ‘nivelazo’ que viajaba en los barquitos de la flotilla de pacotilla: