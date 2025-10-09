Díaz-Pache se descojona de la activista de Más Madrid: “Madre Teresa de Aliexpress, activismo cuqui”

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, no traga con la hipocresía de la izquierda española respecto a Gaza.

En la sesión de este jueves, 9 de octubre, ha repartido estopa de la buena por la actitud belicista y contraria a la paz en Oriente Próximo que se ha desprendido de las intervenciones de las bancadas del PSOE y de Más Madrid.

“Hay una oportunidad para la paz y le están poniendo más matices que los terroristas de Hamás. Háganselo mirar”.

También se ha referido a la segunda flotilla, interceptada por Israel, de la que formaba parte la parlamentaria de Más Madrid, Jimena González, a la que le puso el mote de “Madre Teresa de Aliexpress”, y de la que recordó que ha faltado a dos plenos que, seguramente, no serán descontados de su salario.

“Señora Bergerot, a la diputada que ustedes han mandado a hacer el indio por el Mediterráneo le ha pasado lo que todos sabían que iba a pasar: ustedes, nosotros y ella. Eso no terminaba con la entrega de ninguna ayuda humanitaria ni con la ruptura de ningún bloqueo marítimo; la excursión esa de facultad terminaba con detención, colacao, bocadillo, ducha, chándal y esperar el vuelo de vuelta, que se lo vamos a pagar entre todos”.

Considera que este tipo de acciones son “activismo cuqui con el dinero de los demás” y afeó que hayan convertido esta “épica falsa en un ridículo”, con los integrantes de las flotillas teniendo más protagonismo que las víctimas en Gaza.

Por último, ha reflexionado sobre la procedencia de los recursos de la flotilla para poder hacer el recorrido: