LA PODEMITA VUELVE A REESCRIBIR LA HISTORIA EN VÍSPERAS DE LA FESTIVIDAD DEL 12 DE OCTUBRE

Irene Montero calienta el Día de la Hispanidad con toda una sarta de g*lipolleces contra España y Europa

"Seis siglos después, Europa sigue sin reconocer que América Latina no fue descubierta, sino invadida"

Archivado en: Parlamento | Política

12-O: la 'ley Txapote', el concierto catalán y el caso PSOE enfangan al marido de Begoña en el desfile más tenso de la Hispanidad

No tiene propósito de enmienda.

Ni tampoco parece que desee tenerlo.

Irene Montero, de Podemos e integrada en el Parlamento Europeo en el Grupo The Left, soltó esta sarta de burradas al hilo de la celebración el 12 de octubre de 2025 del Día de la Hispanidad:

Señora presidenta, escribió Eduardo Galeano que los metales arrebatados a los nuevos dominios coloniales de América estimularon el desarrollo económico europeo y hasta puede decirse que lo hicieron posible. Seis siglos después, Europa sigue sin reconocer que América Latina no fue descubierta, sino invadida. España y otras potencias europeas cometieron un enorme saqueo y un genocidio y deben pedir perdón y reparar a nuestros pueblos hermanos de América.

Sigue acusando a Europa y a España de seguir ejerciendo prácticas colonialistas:

Lejos de hacerlo, la relación actual de Europa con América Latina sigue siendo una forma de colonialismo. Las cadenas de explotación, iniciadas entonces, continúan hoy bajo nuevas formas: el extractivismo, la deuda, los tratados comerciales desiguales como Mercosur, la devastación ambiental, el racismo o las migraciones forzadas. Las élites europeas desean la riqueza de América Latina, pero cierran fronteras, niegan derechos a las migrantes y desprecian las demandas de justicia social, soberanía alimentaria o comercio justo mientras promueven la militarización disfrazada de cooperación en seguridad.

Por supuesto, también tuvo que salir a colación el nombre de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América:

Y además, seguimos definiendo nuestra relación con América Latina en función de los intereses de los Estados Unidos, especialmente contra China. Pero ¿por qué le hacemos el trabajo sucio a Donald Trump, responsable de golpes de Estado, de desatar una guerra étnica con deportaciones masivas, del bloqueo ilegal a Cuba y de ataques a la soberanía de países como Colombia, Venezuela o México bajo la excusa del narcotráfico? ¿Acaso no son las farmacéuticas estadounidenses y la ausencia de sanidad pública las principales responsables de la crisis del fentanilo?

Seis siglos después, Europa, sumisa a Trump, belicista, cómplice del genocidio en Palestina, se sigue creyendo dueña de lo que nunca le perteneció. No sé cuándo se van a dar cuenta, comisaria, de que así están cavando la tumba de esta Europa moribunda. Como dijo Simón Rodríguez, o inventamos o erramos.

