Irene Montero calienta el Día de la Hispanidad con toda una sarta de g*lipolleces contra España y Europa

No tiene propósito de enmienda.

Ni tampoco parece que desee tenerlo.

Irene Montero, de Podemos e integrada en el Parlamento Europeo en el Grupo The Left, soltó esta sarta de burradas al hilo de la celebración el 12 de octubre de 2025 del Día de la Hispanidad:

Señora presidenta, escribió Eduardo Galeano que los metales arrebatados a los nuevos dominios coloniales de América estimularon el desarrollo económico europeo y hasta puede decirse que lo hicieron posible. Seis siglos después, Europa sigue sin reconocer que América Latina no fue descubierta, sino invadida. España y otras potencias europeas cometieron un enorme saqueo y un genocidio y deben pedir perdón y reparar a nuestros pueblos hermanos de América.

Sigue acusando a Europa y a España de seguir ejerciendo prácticas colonialistas:

Lejos de hacerlo, la relación actual de Europa con América Latina sigue siendo una forma de colonialismo. Las cadenas de explotación, iniciadas entonces, continúan hoy bajo nuevas formas: el extractivismo, la deuda, los tratados comerciales desiguales como Mercosur, la devastación ambiental, el racismo o las migraciones forzadas. Las élites europeas desean la riqueza de América Latina, pero cierran fronteras, niegan derechos a las migrantes y desprecian las demandas de justicia social, soberanía alimentaria o comercio justo mientras promueven la militarización disfrazada de cooperación en seguridad.

Por supuesto, también tuvo que salir a colación el nombre de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América: