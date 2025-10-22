  • ESP
SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO SÁNCHEZ EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Ester Muñoz echa en cara a Pedro Sánchez que consienta los señalamientos de la bilduetarra Aizpurua: «¡Qué asco!»

"Señor Sánchez, antes de que se vaya, jamás le perdonaremos que haya permitido que la mujer que señalaba desde su periódico a gente en España para asesinarla haga estos discursos en esta cámara"

¡La rata etarra Aizpurúa amenaza a periodistas con la complacencia del comando de Sánchez!

Barra libre para el señalamiento.

Mertxe Aizpurua, la parlamentaria de EH Bildu, dedicó su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados a señalar a quienes comulgan con los preceptos de la derecha.

Su pregunta al presidente, a Pedro Sánchez, consistió en un exigirle que se tomasen medidas contra lo que ella denominó «fascistas»:

Fascistas en Gasteiz, ultras en la Universidad de Barcelona, cacerías nazis en Torre Pacheco, franquistas en Ferraz, neofascistas encapuchados amenazando en vídeos y matones ultras desahuciando. Señor Sánchez, lo estamos viendo. Organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis que actúan con total impunidad en este Estado. Con impunidad porque ni se evita, ni se sanciona, ni tiene consecuencia alguna.

Y de paso comenzó a calentar el 20-N:

Y en un mes, el 20 de noviembre, el 20-N, volverán a sucederse concentraciones y actos franquistas con caras al sol y saludos fascistas en plena calle. Y se hará con la permisividad de las diferentes policías e instituciones, sin sanciones, sin detenciones, sin consecuencias. Y frente a esto, señor Sánchez, creemos que es hora de que se tomen medidas, porque a la ultraderecha y al fascismo debemos enfrentarlos en todos los ámbitos.

Ester Muñoz, que tenía pregunta a la vicepresidenta primera del Gobierno, a María Jesús Montero, no quiso dejar pasar la ocasión para pintarle la cara a Pedro Sánchez por permitir el discurso de odio de Mertxe Aizpurua:

Señor Sánchez, antes de que se vaya, jamás le perdonaremos que haya permitido que la mujer que señalaba desde su periódico a gente en España para asesinarla haga estos discursos en esta cámara. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco!

