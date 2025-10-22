Ester Muñoz echa en cara a Pedro Sánchez que consienta los señalamientos de la bilduetarra Aizpurua: «¡Qué asco!»

Barra libre para el señalamiento.

Mertxe Aizpurua, la parlamentaria de EH Bildu, dedicó su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados a señalar a quienes comulgan con los preceptos de la derecha.

Su pregunta al presidente, a Pedro Sánchez, consistió en un exigirle que se tomasen medidas contra lo que ella denominó «fascistas»:

Fascistas en Gasteiz, ultras en la Universidad de Barcelona, cacerías nazis en Torre Pacheco, franquistas en Ferraz, neofascistas encapuchados amenazando en vídeos y matones ultras desahuciando. Señor Sánchez, lo estamos viendo. Organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis que actúan con total impunidad en este Estado. Con impunidad porque ni se evita, ni se sanciona, ni tiene consecuencia alguna.

Y de paso comenzó a calentar el 20-N:

Y en un mes, el 20 de noviembre, el 20-N, volverán a sucederse concentraciones y actos franquistas con caras al sol y saludos fascistas en plena calle. Y se hará con la permisividad de las diferentes policías e instituciones, sin sanciones, sin detenciones, sin consecuencias. Y frente a esto, señor Sánchez, creemos que es hora de que se tomen medidas, porque a la ultraderecha y al fascismo debemos enfrentarlos en todos los ámbitos.

Aizpurúa, la que señalaba a quién debían asesinar los amigos etarras de Sánchez y Zapatero, está preocupada porque se ven más banderas españolas en el País Vasco y porque allí también temen una sorpresa con VOX. Lo llama auge del fascismo.



Ester Muñoz, que tenía pregunta a la vicepresidenta primera del Gobierno, a María Jesús Montero, no quiso dejar pasar la ocasión para pintarle la cara a Pedro Sánchez por permitir el discurso de odio de Mertxe Aizpurua: