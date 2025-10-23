Ayuso somete a un descomunal placaje a la recadera de Sánchez en la Asamblea de Madrid

Un placaje en toda regla.

Y nunca mejor dicho después de la última tropelía del Gobierno Sánchez contra la Comunidad de Madrid.

Flotaba en el ambiente la decisión del Ejecutivo socialcomunista de declarar la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como lugar de Memoria Democrática y era evidente que el asunto iba a planear en el cara a cara entre Mar Espinar (PSOE) e Isabel Díaz Ayuso.

La ‘menordoma’ de Sánchez, que preguntaba por las prioridades del Ejecutivo madrileño, sacó como gran novedad los cobros que percibió la ahora presidenta madrileña de Madrid Network hace más de tres lustros.

Ayuso, hábil como nadie, le metió un primer rejonazo:

Señora portavoz del PSOE, trabajé un poco las preguntas. Bien que me la hagan en febrero y en marzo y en abril, pero otra vez en noviembre preguntarme por las prioridades de 2025. Pero por ejemplo, se me ocurre, tener presupuestos.

La reacción de la socialista fue la de mandar a esparragar a Ayuso y espetarle que si tanto le gusta viajar a Estados Unidos, que se quedase allí para siempre.

La dirigente madrileña acabó por rematar a la encomendada de calentarle el escaño a Óscar López:

Mire, buena idea. Cerramos los parlamentos, se acaban las elecciones, la democracia representativa se acaba. Porque, total, yo pasaba por aquí y nadie me ha puesto en este escaño. Lo que usted diga, pues acabamos aquí la legislatura. Venga, cuando usted quiera. ¿Sabe lo que les pasa? Que se convierten en autócratas a todos los niveles porque es lo que reciben desde La Moncloa. Y, por tanto, luego ya no saben trabajar de otra manera. Solo saben trabajar, eso sí, desde la división y pretendiendo levantar las dos Españas. Ya tenemos placa para la Real Casa de Correos: “Aquí, donde un socialista demócrata enterró las dos Españas, y un socialista autócrata las intenta resucitar. Pero era tan torpe, que se le caducó la oportunidad…”https://t.co/OhqTfUsgVR — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 22, 2025 No puede haber algo más mezquino y más traidor con España que retrotraernos a las trincheras y al guerracivilismo, como están intentando ustedes hacer todos los días de sus vidas, también con la Real Casa de Correos. Por cierto, quisiera saber yo dónde se apuntaron la fecha. Para los trámites de la Real Casa de Correos, en la agenda de la fiscal que anotaba las comidas con Begoña Gómez, no lo sé dónde anotaban los sobres a manubrio, porque, desde luego, los ejemplos que dan ustedes son tremendos. Pero yo les propongo otra cosa que pueden poner en La Moncloa. Vamos a poner una nueva placa que diga, aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez. Y es más, le voy a dar otra placa, la que van a poder poner en la sede de Ferraz. Aceptamos pago en metálico.

Y le recordó su estrechez de miras con respecto a la Fórmula 1: