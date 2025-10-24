  • ESP
EL PORTAVOZ EN MATERIA DE INMIGRACIÓN ALUCINA CON LA MALA EDUCACIÓN DE LOS DIPUTADOS SOCIALCOMUNISTAS

El PSOE y sus aliados no aguantan el baño de Samuel Vázquez (VOX) en el Parlamento de Canarias y huyen como conejos

"Las cifras que hoy se han dado en comisión son constatables y se trata del balance estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior, entiendo entonces que la diputada socialista canaria hoy ha acusado a su superior de emitir bulos"

Samuel Vázquez y los diputados fugados de PSOE y Nueva Canarias.
La inmigración ilegal masiva fomentada por Sánchez lleva al límite a la sanidad madrileña

Pésimos modales en el Parlamento de Canarias.

Y es que a los diputados de PSOE y Nueva Canarias no les gustó en absoluto que el portavoz en materia de inmigración de VOX y presidente de Policías para el Siglo XXI, Samuel Vázquez sacara a relucir unos datos que echaban por tierra su discurso en esa materia.

Tanto fue así que los parlamentarios de esos grupos, después de poner en solfa la intervención de Vázquez, acabaron por marcharse de la sala en la que tenía lugar la comisión.

Samuel Vázquez comentó a la salida lo que había sucedido en la comisión parlamentaria:

Nunca me había sucedido lo vivido hoy en este Parlamento, que se corte mi charla sin darme uno o dos minutos de cortesía para terminar el argumento y se me ha llamado al orden por decir que la fiscal de Canarias, depende del fiscal general investigado, lo cual es una verdad como un templo.

Sobre el abandono del PSOE y NC y las acusaciones de bulos, el portavoz nacional fue tajante:

Las cifras que hoy se han dado en comisión son constatables y se trata del balance estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior, entiendo entonces que la diputada socialista canaria hoy ha acusado a su superior de emitir bulos.

Concluyó que:

A pesar de los desaires y de la mentira de que vivimos en un país seguro, seguiremos denunciando esto para proteger el futuro de nuestros hijos, porque es un deber moral. Con VOX habrá repatriación de todos los ilegales, un proceso de remigración de quienes han venido a vivir de ayudas y del esfuerzo de los españoles, deportación de todos los que estando ilegales hayan delinquido y revocación de la nacionalidad de los que la tengan pero cometan crímenes graves.

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

