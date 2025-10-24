El PSOE y sus aliados no aguantan el baño de Samuel Vázquez (VOX) en el Parlamento de Canarias y huyen como conejos

Pésimos modales en el Parlamento de Canarias.

Y es que a los diputados de PSOE y Nueva Canarias no les gustó en absoluto que el portavoz en materia de inmigración de VOX y presidente de Policías para el Siglo XXI, Samuel Vázquez sacara a relucir unos datos que echaban por tierra su discurso en esa materia.

Tanto fue así que los parlamentarios de esos grupos, después de poner en solfa la intervención de Vázquez, acabaron por marcharse de la sala en la que tenía lugar la comisión.

La diputada socialista @Nayroski75 , ha abandonado el pleno después de llamar bulos a mis cifras de criminalidad en Canarias, no le dio tiempo a escuchar que son cifras oficiales del balance de @interiorgob, y por lo tanto está acusando a Marlaska de mentir. https://t.co/QprzycWXdo pic.twitter.com/gm2MOEcFXx — Samuel (@guidoprincesa) October 24, 2025

La presidenta del Parlamento de Canarias, @socorrobeato, me ha llamado al orden por decir que la fiscal jefa de Canarias tiene dependencia jerárquica del fiscal general, y que este está imputado en causa criminal. En un parlamento democrático se llama al orden por decir la verdad https://t.co/QprzycWXdo — Samuel (@guidoprincesa) October 24, 2025

Los diputados de PSOE y Nueva Canarias abandonaban este jueves la sesión en el Parlamento de Canarias Reaccionaban así tras escuchar a Samuel Vázquez, portavoz nacional de VOX en materia migratoria, vincular el fenómeno migratorio con la delincuencia y poner en duda los datos de… pic.twitter.com/4nDxomJlP0 — RTVC (@RTVCes) October 23, 2025

Samuel Vázquez comentó a la salida lo que había sucedido en la comisión parlamentaria:

Nunca me había sucedido lo vivido hoy en este Parlamento, que se corte mi charla sin darme uno o dos minutos de cortesía para terminar el argumento y se me ha llamado al orden por decir que la fiscal de Canarias, depende del fiscal general investigado, lo cual es una verdad como un templo.

Sobre el abandono del PSOE y NC y las acusaciones de bulos, el portavoz nacional fue tajante:

Las cifras que hoy se han dado en comisión son constatables y se trata del balance estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior, entiendo entonces que la diputada socialista canaria hoy ha acusado a su superior de emitir bulos.

Concluyó que: