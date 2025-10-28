Alandete no se amilana y deja a la altura del betún a PSOE, Sumar y Bildu en el Congreso

Enorme

El corresponsal en Washington, David Alandete, ha respondido con firmeza a las embestidas de los diputados del PSOE, Sumar y Bildu en la Comisión Mixta de Seguridad del Congreso.

El periodista asistió al grupo de trabajo del Parlamento para informar sobre sus investigaciones en relación con las injerencias del Gobierno ruso en España y su ayuda al procés catalán que derivó en el golpe de 2017, así como sobre los peligros y repercusiones del empleo de la tecnología china.

En su exposición inicial, advirtió que los acuerdos impulsados por el expresidente Rodríguez Zapatero con Huawei pueden “colocarnos en la lista negra” de los Estados Unidos y desveló detalles de las negociaciones del independentismo catalán con Vladímir Putin.

Los hechos detallados por el periodista no sentaron nada bien en las bancadas de la izquierda. Los diputados Javier Rodríguez Palacios (PSOE), Txema Guijarro García (SUMAR), Jon Iñarritu García (Bildu) y Josep Pagès (Junts) se dedicaron a descalificar y atacar al informador.

“Nunca me imaginé ser insultado en sede parlamentaria por parte de un diputado, pero siempre llega un primer día”, expresó tras escuchar las intervenciones.

Sobre las opiniones en torno a la injerencia rusa en el país, ve con pasmo cómo intentaron restar importancia a las evidencias que han trascendido.

“El problema es ver hechos como los que les he mostrado y no llegar a ninguna conclusión o dejar que prescriban. Ver libretas con anotaciones sobre reuniones con Putin y cambio de criptomonedas, y que eso no les parezca digno de una investigación”.

Pero no se quedó en la indignación. Alandete hace hincapié en que el problema real es la consideración que tiene hoy la clase política —especialmente la de izquierdas— sobre la prensa.

“Lo más preocupante es la concepción que algunos de los ponentes han expresado sobre lo que es la labor del periodismo. Y esto sí que me parece alarmante. Yo vengo de un país —algunos han manifestado su desdén por los Estados Unidos— con una gran tradición periodística, que expone hechos. Y si acuden a sede parlamentaria a informar, como yo, que no he venido a decirles lo que tienen que hacer, no son acusados de ser periodistas de parte, como el señor Rodríguez Palacios. Usted debería atenerse a los hechos, respetar la labor de los periodistas y valorar lo que se expone, no atacar a la persona que transmite esos hechos ni intentar desprestigiarla”.

Recordó que se ha convertido en algo común en los últimos años el ataque reiterado por parte de los gobernantes a la labor de los profesionales de la información.