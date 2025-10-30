Alejo Miranda acorrala como nunca a Pedro Sánchez en el Senado: «¿Se avergüenza de Ábalos, Koldo y Cerdán?»

El popular Alejo Miranda arrinconó a Pedro Sánchez en la Comisión del Senado que investiga la presunta trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

El senador comenzó con fuerza, recriminándole que desde que estallaron los casos de corrupción que le rodean no había pisado la Cámara Alta.

“No ha venido aquí porque usted quiera, sino porque el Partido Popular le ha arrastrado”.

Además, le hizo tres apreciaciones iniciales en las que recordó el respeto a la presunción de inocencia: “La suya, la de su mujer, la de su hermano, la de su Ábalos, la de su Cerdán”.

También le afeó la actitud por no dar respuestas concretas: “Nosotros preguntamos y usted responde, no al revés”.

Y la tercera fue recordarle que, mientras muchas personas pasaban momentos críticos —como él mismo, que estuvo en una UCI—, sus compañeros socialistas se dedicaron a hacer negocios.

“Usted es el presidente del Gobierno; debería tener algún recurso además del ‘y tú más’. Parece mentira que recurra a ello para no decir la verdad”.

A la pregunta de si se avergonzaba de Ábalos, Koldo y Cerdán, Sánchez fue incapaz de responder directamente y echó balones fuera para evitar afirmarlo o negarlo.

También afirmó que “en absoluto” conoce ni ha tenido relación con Víctor de Aldama, ni que hubiese intercambiado mensajes ni con el comisionista ni con Koldo García.

Después de ser reprochado —nuevamente— por el presidente de la Comisión, el popular recordó con sorna cómo es la primera vez que está en una Cámara en la que no puede ordenar a la dirección que le dé la razón. “Acostúmbrese, señor Sánchez”.

El popular recordó también la situación de David Sánchez, y le preguntó por la residencia de su hermano en Portugal.

“¿Tanto tiene que tapar que es incapaz de responder a esa pregunta? Lleva toda la mañana hablando de lo que le da la gana y ahora se acobarda o se avergüenza quizá de su hermano, porque quizá ni tributaba en el país que debía ni hacía caso a un convenio de imposición para tributar en el país que le pagaba el salario. A usted le duele la verdad y hoy lo estamos viendo”.

En cuanto a la destitución del exministro, negó que fuera por la corrupción que ha aflorado, aunque no detalló por qué lo apartó de la Secretaría de Organización.

Cuando Sánchez intentó desviar la atención trayendo a colación a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el popular lo retrató al instante:

“No se puede hablar de su hermano y usted se dedica a hablar de la pareja de otras personas. Usted juega con una doble moral en la que evita decir la verdad y, además, ataca a rivales que no se pueden defender porque no están aquí”.

El presidente tiró de victimismo al afirmar que él y su familia habían sido víctimas de “espionaje”. Pero Miranda le pilló la ‘jugada’ en el acto al recordar que la fontanera del PSOE, Leire Díaz, salió tan aturdida de la comparecencia que, en una entrevista en Telecinco, afirmó que quienes se interesaron por las saunas de su suegro fueron los socialistas Óscar López y Antonio Hernando.

“Tiene usted un problema en casa; resuélvalo y después señale a rivales”.

Sánchez tampoco fue capaz de negar una posible intermediación de Rodríguez Zapatero en el rescate de Air Europa, respondiendo con un escueto “no me consta” para después hablar de los fondos europeos. En lo que sí fue tajante fue en la posible participación de su mujer, Begoña Gómez, en esta operación, al negarlo rotundamente.

El presidente del Gobierno fue incapaz de responder cómo, en medio de la pandemia, el PSOE aumentó sus ingresos en un 120 %. Las respuestas esquivas y las risas del socialista indignaron al popular: