Ayuso tritura a la portavoz pelele de Sánchez por la voracidad corruptora del PSOE: «¡Delincan más despacio, por favor!»

Es el repaso de todas las semanas con pleno.

Mar Espinar, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid hasta que Óscar López salga del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, se volvió a llevar un meneo colosal por parte de Isabel Díaz Ayuso.

La parlamentaria socialista, en su línea, volvió a acusar a la inquilina de la Puerta del Sol de provocar poco menos que las siete plagas en la región, amén de recurrir a los socorridos comodines del pisazo, del novio o del hermano.

La dirigente del PP fue contundente y llegó al punto de trolear la intervención de Espinar recordando que si hay un partido y un gobierno que no puede dar lecciones sobre cómo luchar contra la corrupción es el PSOE de Pedro Sánchez:

Solo están al insulto personal. Están al, eso sí, borrar móviles, no me acuerdo, no me consta. Siempre obstruyendo la labor de la Justicia y siempre ocultando la verdad. Así que lo único que le pido por favor es que delincan más despacio. Porque antes los plenos los preparaba durante toda la semana y el día antes, el miércoles, y ahora me tengo que levantar de madrugada porque es que todos los días nos levantamos con cinco escandalos nuevos. Les pido solamente organización. No les queda nada ya por degradar.

Todo lo que tocan lo degradan, por no hablar del mundo guerracivilista. Se les ha acabado Gaza porque había Francomodín. Pero ¿qué problema han tenido? Que el de las placas, pues era un ligero problemilla. Así que ahora en lugar de estar poniendo placas, como hemos hecho nosotros, por las víctimas del COVID, para todos y por todos en la Real Casa de Correos, este señor tenía que estar más ocupado en poner otro tipo de placas para dividir a los ciudadanos.

Y troleó de nuevo al PSOE con el asunto de las placas: