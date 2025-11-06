Martínez-Maíllo (PP) da un zasca antológico a Félix Bolaños en el Senado y lo deja sin respuesta

El senador del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha dejado a la altura del betún al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños, en el Senado.

El popular afeó que desde el Congreso se hayan paralizado 36 proposiciones de ley aprobadas por la Cámara Alta:

“Estas leyes proceden de la democracia, que también reside en este Senado, que aprueba sus leyes y tiene capacidad para ello”.

Desveló que algunas llevan dos años paralizadas: “Ni el dinero en los cajones de Ferraz duraba tanto”, recriminó, al tiempo que criticaba la estrategia de la Mesa —encabezada por la socialista Francina Armengol— de prorrogar hasta en 1.067 ocasiones estas leyes.

En su respuesta, Bolaños se burló de la acusación, señalando que ese número de prórrogas era la cantidad de veces que los populares habían hecho el ridículo. Pero lo peor llegó cuando cometió la pifia de afirmar que, de acuerdo con la Constitución, el Senado no tiene capacidad legislativa.

El senador desmontó al socialista en su turno de palabra, citando el texto de la Carta Magna:

“Señor Bolaños, artículo 87.1 de la Constitución Española: ‘La capacidad legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado’. Conforme a la Constitución. Léase la Constitución. Claro que sí tenemos capacidad legislativa. O lo ignoran o lo ignoran intencionadamente. ¿Cómo pretenden ustedes gobernar contra el Senado y sin el Congreso?”

Ante la incredulidad del ministro, que cogió su móvil para leer el texto constitucional, el popular le espetó con ironía que buscara.